コメダ珈琲店、ザクザク食感の“ブラックモンブラン”シロノワールが本日発売！宇治抹茶のほろ苦さがマッチ | RBB TODAY

コメダ珈琲店、ザクザク食感の“ブラックモンブラン”シロノワールが本日発売！宇治抹茶のほろ苦さがマッチ

　コメダ珈琲店とブラックモンブラン、祇園辻利の3社コラボレーション商品「シロノワール ブラックモンブラン ー宇治抹茶仕立てー」と「ブラックモンブランパフェ ー宇治抹茶仕立てー」が10月16日から販売される。

　「シロノワール ブラックモンブラン ー宇治抹茶仕立てー」は970円から1030円（税込）、ミニサイズは770円から830円（税込）で提供される。ソフトクリームの上で固まるチョコソースのパリッと感と、クランチのザックザク食感は、ブラックモンブランの魅力を再現。そこに祇園辻利の宇治抹茶が加わることで、さらに奥深い風味が加えられている。

　「ブラックモンブランパフェ ー宇治抹茶仕立てー」は790円から1030円（税込）で、コメダ珈琲店初のパフェが登場。一番上には「パリッと食感のチョコソース」と「ザクザク食感のクランチ」でブラックモンブランの魅力を再現したソフトクリーム。その下には、祇園辻利の宇治抹茶を使ったプリン。さらに、ココアバウムクーヘンと小倉あんを合わせ、和と洋のハーモニーが楽しめる。

　チョコソースの甘みと祇園辻利の宇治抹茶のほろ苦さが調和し、ひと口ごとに豊かな味わいを楽しめる特別なメニューとなっている。販売は2025年12月上旬頃までの予定だが、数量限定のため無くなり次第終了となる。販売価格は店舗により異なり、販売は一部店舗を除く。


《村上弥生》

