TWS、日本最大級の年越しフェスに出演決定！「COUNTDOWN JAPAN」の華麗な幕開けを飾る | RBB TODAY

TWSが、日本最大級の年越しフェスに出演する。

TWSは、12月27日から31日までの5日間、千葉・幕張メッセで開催される「COUNTDOWN JAPAN 25/26」に出演する。彼らは初日の12月27日に登場し、フェスの幕開けを飾る予定だ。

「COUNTDOWN JAPAN」は、2003年から続く日本最大級の屋内音楽フェスで、昨年は約16万人が来場した。毎年、日本の人気アーティストが一堂に会する中、今年はTWSのほか、Vaundy、Creepy Nuts、UVERworldなど、豪華なラインナップが発表されている。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

TWSは、先月出演した日本の大型ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に続き、トップクラスのステージに連続で招待され、グループへの高い注目度を証明した。

TWSは今年夏の日本デビュー以降、爆発的な認知度の上昇を見せ、全国6都市・全13公演におよぶ日本ツアーを成功させた。“青春を象徴する健康的な魅力”を印象づけた彼らの日本デビューシングル『はじめまして』は累計出荷枚数25万枚を突破し、日本レコード協会からプラチナ認定を受けた。

さらに、最近リリースされた4thミニアルバム『play hard』も好評を博している。タイトル曲『OVERDRIVE』は、日本のLINE MUSIC「K-POP TOP100」で2日連続1位を獲得し、MVは日韓のユーチューブ人気チャートで上位にランクインした。

なお、TWSは本日（16日）Mnetの音楽番組「M COUNTDOWN」に出演し、新曲のステージを披露する。清涼感に力強さを加えたパフォーマンスで、青春の熱気を余すところなく届ける予定だ。

