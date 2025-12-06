「見えちゃいそう…」Red Velvet・ウェンディ、“超ミニ”ワンピで美脚あらわ！ガリガリ姿に心配の声も【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループRed Velvetのウェンディが、欠点のない美貌を披露した。

ウェンディは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、黒地に水玉と花柄のデザインが施されたタイトなシースルーミニワンピースに身を包んだウェンディの姿が収められている。オフショルダーのシルエットが華奢な肩と鎖骨のラインを美しく強調し、フェミニンでエレガントな雰囲気を漂わせた。

ソファに腰掛けてポーズをとるウェンディは、ミニ丈のドレスから伸びる細くしなやかな脚線美をのぞかせ、大人びた眼差しで魅了した。

投稿を見たファンからは「美しすぎてため息…」「見えちゃいそう…」「世界一の女神」「ガリガリすぎてちょっと心配」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウェンディInstagram）

なお、ウェンディは、現在、自身初のソロワールドツアー「2025 WENDY 1st WORLD TOUR」を開催中。今後は、バンコク・クアラルンプール・マカオ・マニラを巡り、ファンと温かい時間を過ごす予定だ。

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。

■【写真】「支えきれてる？」ウェンディ、意外なボリューム感

■【写真】ウェンディ、ブラトップ姿でしなやか体型披露

■【写真】ウェンディ、果敢な“キャミ姿”「これは伝説」