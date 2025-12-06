現役女子高生と見間違える可愛さ…韓国チアガールのミニスカ制服SHOTに絶賛相次ぐ「魅力的！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、イ・ソミンのミニスカ制服SHOTがファンを魅了している。

イ・ソミンは最近、自身のインスタグラムを更新。

ジェットコースターやメリーゴーラウンド、白のハートの絵文字などをキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、夜にライトアップされたメリーゴーラウンドの前で佇むイ・ソミンが写っている。白の長袖ブラウスにリボンやニットベスト、黒のプリーツスカートを合わせた制服コーデで、右手を首にあてたようなポーズを披露している。

ぱっちりとした瞳や整ったビジュアルに目が行くのはさることながら、制服からも際立つプロポーションの良さで多くのファンを虜にしたイ・ソミン。彼女の投稿には、「制服のスカートがお似合いですね」「学生時代の写真？」「とんでもなく可愛い！」「魅力的だ…」などのコメントが寄せらていた。

（写真＝イ・ソミンInstagram）

なお、イ・ソミンは2005年11月11日生まれの20歳。2024年10月より韓国でチアガールとしての活動を始め、現在はプロ野球KBOリーグのKIAタイガース、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行、プロバレーVリーグ男子部の水原KEPCOビクストーム、Vリーグ女子部の現代建設ヒルステートなどでチアを務めている。

■【写真】イ・ソミン、清純ミニスカSHOT

■【写真】イ・ソミン、はち切れそうな“ピタT”ショット

■【写真】韓国美人チア、“目のやり場に困る”接近SHOT