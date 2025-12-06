IVE・ウォニョン、“胸元ゆるめ”ドレスから意外なボリューム感があらわに…「色気がすごい」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、意外な姿で視線を奪った。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに複数の写真を投稿した。

公開された写真でウォニョンは、タイトなピンクトップス、レザードレス、光沢感のあるシルバースリップドレスなど、多彩な衣装を着こなしている。

体のラインが強調されたり、胸元が大きく開いた衣装が多く、普段の清純なイメージとは異なる意外なボリューム感があらわになり、視線を奪った。また、アンニュイな表情も相まって、独特の魅力を放っている。

この投稿を見たファンからは「わ…本当にキレイ」「色気がすごい」「神が降臨したみたい」「かわいい」など、絶賛のコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは、10月31日～11月2日に韓国・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開幕。今後、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど、さまざまな地域へと活動を広げていく予定だ。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

