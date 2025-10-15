綾瀬はるか、自然体の魅力が詰まった2026年カレンダーが発売決定！本人の“直筆文字”入りの表紙が公開 | RBB TODAY

11月15日、女優・綾瀬はるかの2026年版カレンダー『綾瀬はるか 2026年カレンダー』（ハゴロモ）が発売される。今回、同作の発売に先立ち、壁掛け・卓上の2種それぞれの表紙画像と中面カットが公開された。

綾瀬はるか2026カレンダー表紙（C）ハゴロモ

今回のカレンダーは、綾瀬の持つ透明感と自然体の魅力がテーマ。柔らかな笑顔や温かな眼差しなど、日々の生活に彩りを添えるような撮り下ろしショットが満載となっている。

綾瀬はるか2026壁掛けカレンダー中面（3-4月）（C）ハゴロモ

綾瀬はるか2026壁掛けカレンダー中面（11-12月）（C）ハゴロモ

大きな特徴として、タイトルには綾瀬本人の「直筆文字」を使用。写真だけでなく、細部にまでこだわりが詰まった作品に仕上がった。また、ホリプロの公式ファンクラブサイト「ホリプロ・スクエア」では、会員限定の豪華な予約特典も用意されている。壁掛け版には特典ポストカードが付き、さらに抽選で10名に「直筆サイン＋宛名入りポストカード」をプレゼント。卓上版は、抽選で10名に「直筆サイン＋宛名入りカレンダー」が当たる。

綾瀬はるか2026卓上カレンダー中面（5-6月） （C）ハゴロモ