 ドラマ『不適切にもほどがある！』新年にオリジナルストーリーで復活！江口のりこが都議会議員役で登場 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

ドラマ『不適切にもほどがある！』新年にオリジナルストーリーで復活！江口のりこが都議会議員役で登場

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
  • 『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
  • 『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
  • 『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
  • 『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
  • 『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
  • 『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
  • 『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
  • 『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

　2024年1月期に放送された阿部サダヲ主演の人気ドラマ『不適切にも程がある！』が、2年ぶりにスペシャルドラマとして復活。『新年早々 不適切にもほどがある！ ～真面目な話、しちゃダメですか？～』と題し、2026年1月4日よる9時から放送される。

『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

　同作は、脚本家・宮藤官九郎による完全オリジナルストーリー。中学校の体育教師で“昭和のおじさん”小川市郎（阿部サダヲ）が、1986年から令和へタイムスリップし、コンプライアンスを無視した発言で騒動を巻き起こす意識低い系タイムスリップコメディだ。

　スペシャルドラマでは、連続ドラマのその後が描かれる。タイムトンネルを使い、好きな時代へ行けるようになった市郎が、娘・純子（河合優実）の未来を変えるため、令和だけでなく過去や未来にもタイムスリップ。行く先々で人々をかき回していく。

『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

　今回、ゲストとして江口のりこの出演が発表された。江口が同作で演じるのは都議会議員・平じゅん子。EBSテレビで働く渚が報道局に異動となり、平と出会ったことで、政治に傾倒していく。そんな中、渚は政治について発言してはいけない世間の風潮に怒りを感じるように。歯に衣着せぬコメントで国民に支持されていく平。国政に進出し、日本初の女性総理が誕生するのか？ しないのか？ その瀬戸際で、ある事件が勃発する。

『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS
『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

　なお、江口が脚本・宮藤官九郎、演出・金子文紀、プロデューサー・磯山晶のチームの作品に出演するのは、2021年の金曜ドラマ『俺の家の話』以来となる。

　江口は「この度、作品に参加させて頂きました江口のりこです。最初台本を貰って読んだとき大笑いしました。お正月に放送するとのことで、皆様には新年からテレビを観て大笑いして頂きたいです！ 絶対に観て下さい。よろしくお願い致します」とコメントしている。


江口のりこ、結婚は諦めた？「鏡を見ると男になっている」 | RBB TODAY
画像
　女優の江口のりこが17日放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演し、結婚はもう無理　と嘆いた。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/10/17/192955.html続きを読む »

江口のりこ、最悪のオーディション…参加者50人の中で1人だけ超赤っ恥！ | RBB TODAY
画像
　江口のりこが、19日放送の『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）に初出演。最悪のオーディションを振り返った。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/20/197838.html続きを読む »

不適切にもほどがある！

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

ソロ活女子のススメ【テレビ東京オンデマンド】

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

映画・ドラマ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top