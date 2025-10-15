ドラマ『不適切にもほどがある！』新年にオリジナルストーリーで復活！江口のりこが都議会議員役で登場 | RBB TODAY

2024年1月期に放送された阿部サダヲ主演の人気ドラマ『不適切にも程がある！』が、2年ぶりにスペシャルドラマとして復活。『新年早々 不適切にもほどがある！ ～真面目な話、しちゃダメですか？～』と題し、2026年1月4日よる9時から放送される。

『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

同作は、脚本家・宮藤官九郎による完全オリジナルストーリー。中学校の体育教師で“昭和のおじさん”小川市郎（阿部サダヲ）が、1986年から令和へタイムスリップし、コンプライアンスを無視した発言で騒動を巻き起こす意識低い系タイムスリップコメディだ。

スペシャルドラマでは、連続ドラマのその後が描かれる。タイムトンネルを使い、好きな時代へ行けるようになった市郎が、娘・純子（河合優実）の未来を変えるため、令和だけでなく過去や未来にもタイムスリップ。行く先々で人々をかき回していく。

『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

今回、ゲストとして江口のりこの出演が発表された。江口が同作で演じるのは都議会議員・平じゅん子。EBSテレビで働く渚が報道局に異動となり、平と出会ったことで、政治に傾倒していく。そんな中、渚は政治について発言してはいけない世間の風潮に怒りを感じるように。歯に衣着せぬコメントで国民に支持されていく平。国政に進出し、日本初の女性総理が誕生するのか？ しないのか？ その瀬戸際で、ある事件が勃発する。

『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

『新年早々 不適切にもほどがある! ～真面目な話、しちゃダメですか?～』（C）TBS

なお、江口が脚本・宮藤官九郎、演出・金子文紀、プロデューサー・磯山晶のチームの作品に出演するのは、2021年の金曜ドラマ『俺の家の話』以来となる。

江口は「この度、作品に参加させて頂きました江口のりこです。最初台本を貰って読んだとき大笑いしました。お正月に放送するとのことで、皆様には新年からテレビを観て大笑いして頂きたいです！ 絶対に観て下さい。よろしくお願い致します」とコメントしている。