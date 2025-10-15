田中美久、2026年カレンダーが発売決定！本人プロデュースで“可愛らしさ”と“大人の魅力”を表現 | RBB TODAY

11月8日、元HKT48の田中美久の2026年カレンダー『田中美久2026カレンダー』（わくわく製作所）が発売される。
完全撮り下ろしで制作された同カレンダーは、A5サイズ・28ページの卓上タイプ。田中自身の持つ「可愛らしさ」と「大人の魅力」が融合した一冊となっている。四季の移り変わりを感じさせる構成で、ページをめくるのが待ち遠しくなるような内容に仕上がっている。また、発売日である11月8日には、東京・HMV&BOOKS SHIBUYAにて発売記念イベントが開催されることも決定している。
田中は「田中美久プロデュースカレンダーが発売されます！私がこれからの一年で色んなことに挑戦したり、お仕事をする中でそこにあなたもいてほしいという意味を込めて、まるで私と一緒に旅に出ているようなカレンダーを作らせていただきました。オシャレで可愛く、綺麗で大人っぽい雰囲気も是非楽しんでください！」と語っている。
