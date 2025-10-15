銀座のファミマに『呪術廻戦』乙骨憂太らが出現！“んまほっぺ”コラボグッズも発売 | RBB TODAY

ファミリーマートが人気アニメ「呪術廻戦」とのコラボレーションキャンペーンを本日10月15日から実施する。

第1弾は10月17日より復活上映される「劇場版 呪術廻戦 0」とのコラボレーションで、ファミリーマート銀座木挽町通り店を特別ラッピング店舗とする。店舗外観には乙骨憂太、夏油傑、五条悟が描かれ、店内にも他人気キャラクターが各所に装飾される。特別ラッピング店舗は銀座木挽町通り店で、実施期間は2025年10月15日から2026年2月2日まで。

今回は「んまほっぺシリーズ」が「劇場版 呪術廻戦 0」とも初コラボする。美味しいものを食べて、ほっぺがとろけそうになっているキャラクターの可愛らしいデフォルメイラスト「んまほっぺシリーズ」の限定グッズが登場する。

『劇場版呪術廻戦0』／んまほっぺ ミニアクリルスタンド(税込880円)© 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々／集英社

ミニアクリルスタンドは800円（税込880円）、おかおマスコットは1300円（税込1430円）で、いずれも10月17日から全国約2200店舗で発売される。

『劇場版呪術廻戦0』／んまほっぺ おかおマスコット(税込1,430円)© 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々／集英社

また、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」では「劇場版 呪術廻戦 0」の名シーンブロマイドを30種類展開。L判200円、2L判300円で、10月15日10時から2026年2月2日23時59分まで販売される。

『劇場版 呪術廻戦 0』ブロマイド L判：200円(税込) 2L判：300円(税込)© 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々／集英社

そして、11月7日から全国公開される「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」の特典付きムビチケ前売券も10月17日10時から発売。購入者は限定ブロマイドを「ファミマプリント」で購入できる権利を得られる。