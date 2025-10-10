マクドナルド、ハッピーセット「トムとジェリー」が10月17日発売！「パンどろぼう」も初登場 | RBB TODAY

日本マクドナルドは、ハッピーセット「トムとジェリー」「パンどろぼう」、ほんのハッピーセット「絵本：MINIATURE TRIP IN JAPAN」「ミニ図鑑：未確認生物 UMA図鑑」の4種類を10月17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売する。

今年誕生から85周年を迎えたワーナー・ブラザースのアニメ「トムとジェリー」をモチーフにしたおもちゃが登場する。ハッピーセット「トムとジェリー」は、カートを手で転がして動かす遊びやテーブルゲームが楽しめる全6種類をラインアップした。

【トムとジェリー】TOM AND JERRY and all related characters and elements(C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

「ジェリーとバランスゲーム」では、異なる形のチーズのカードをバランスよく積み上げる遊びを通して、図形や空間などの認識と手を器用に動かす力を育む。また、テーブルゲームの「ジェリーとえあわせゲーム」でカードの位置を覚えたり、「ジェリーとさんもくならべ」でどのマスにコマを置けば勝てるのかを考えたりしながら、論理的に思考する遊びも楽しめる。

大人気絵本のキャラクター「パンどろぼう」がハッピーセットのおもちゃに初登場する。ハッピーセット「パンどろぼう」は、絵本に登場する有名なシーンを表現したおもちゃやマクドナルドオリジナルデザインのおもちゃ全6種類をラインアップした。

【パンどろぼう】(C)Keiko Shibata／KADOKAWA

マクドナルドクルーのキャップをかぶった「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」や、「パンどろぼう コロコロほっかほっカー」のフィギュアは、キャラクターになりきって物語を想像するごっこ遊びが楽しめる。

2025年「ほんのハッピーセット」第7弾として、絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中達也のニッポン全国見立て旅」、ミニ図鑑「未確認生物 UMA図鑑」が新登場する。

【絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)田中達也のニッポン全国見立て旅」】(C)Tatsuya Tanaka (C)Shogakukan

【ミニ図鑑「未確認生物 UMA図鑑」】(C)Shogakukan 2025

絵本は、Instagram400万人以上のフォロワーを誇る人気ミニチュア写真家の田中達也が制作する、トランプやボタンなど身近なものを全く別の物に見立てるミニチュアアートだ。日本の四季を感じながら楽しめる。

【絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)田中達也のニッポン全国見立て旅」】(C)Tatsuya Tanaka (C)Shogakukan

【絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)田中達也のニッポン全国見立て旅」】(C)Tatsuya Tanaka (C)Shogakukan

ミニ図鑑は、未確認生物（UMA）が生息する地域ごとにUMAの大きさ、特徴などの基本データや目撃情報を紹介。図鑑に記載された二次元コードをスマートフォンで読み込むと、森でUMAを探すデジタルゲームで遊ぶことができる。

【ミニ図鑑「未確認生物 UMA図鑑」】(C)Shogakukan 2025