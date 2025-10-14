 築地銀だこ、“たまごっち”デザインパックが登場！20日より「プチプチおみせっち」コラボ商品が発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

築地銀だこ、“たまごっち”デザインパックが登場！20日より「プチプチおみせっち」コラボ商品が発売

ライフ グルメ
注目記事
『プチプチおみせっち だんらんパック』
  • 『プチプチおみせっち だんらんパック』
  • 「築地銀だこ」 ×「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」
  • 数量限定！「築地銀だこ」 × 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」 オリジナルデザイン限定パック
  • 『プチプチおみせっち わいわいパック』
  • コラボだんらんパック（24個入り）のご購入で、オリジナルステッカーを1枚プレゼント！
  • コラボだんらんパック（24個入り）のご購入で、オリジナルステッカーを1枚プレゼント！

　築地銀だこを展開するホットランドホールディングスは、バンダイナムコエンターテインメントのNintendo Switch対応ゲーム「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」とのコラボキャンペーンを10月20日より全国の築地銀だこ店舗で実施する。

「築地銀だこ」 ×「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」

　今回のコラボレーションは、Nintendo Switch「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」とNintendo Switch 2向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」にて好評配信中の無料アップデート「たこやきやさん」の開店を記念したもの。たまごっちたちの笑顔だんらんのひとときを表現したオリジナルデザインの「だんらんパック」をコラボ限定商品として発売する。

数量限定！「築地銀だこ」 × 「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」 オリジナルデザイン限定パック

　コラボ商品は2種類を用意。「プチプチおみせっち だんらんパック」はたこ焼（ソース）24個入りで1944円、「プチプチおみせっち わいわいパック」はたこ焼（ソース）に「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」から好きなトッピング2種類を選べる24個入りで2160円となっている。

『プチプチおみせっち わいわいパック』

　さらに、コラボだんらんパック1点購入でオリジナルステッカー（全2種）を1枚プレゼントする。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

コラボだんらんパック（24個入り）のご購入で、オリジナルステッカーを1枚プレゼント！
コラボだんらんパック（24個入り）のご購入で、オリジナルステッカーを1枚プレゼント！

　販売は全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で行われ、各店舗の在庫がなくなり次第終了となる。なお、銀だこ酒場業態、球場、競馬場、催事店等の一部店舗は対象外で、デリバリー対象外商品となっている。


東京カレンダー 2025年 11月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
料理は知識が9割
￥1,584
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top