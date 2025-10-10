 パティシエが一つひとつ手作り！長楽館が年末年始限定「お菓子なおせち」発売 | RBB TODAY
パティシエが一つひとつ手作り！長楽館が年末年始限定「お菓子なおせち」発売

お菓子なおせち
  • お菓子なおせち
  • 熨斗と風呂敷でラッピング
  • ＜一の重＞
  • ＜二の重＞
  • ＜三の重＞
  • 長楽館（旧村井家別邸）

　ホテル長楽館が年末年始限定のスイーツ詰合せ「お菓子なおせち」の予約受付を開始した。

　同商品は、パティシエが一つひとつ手作りしたスイーツを三段の重箱に詰め合わせた長楽館オリジナルのおせちだ。クッキーやナッツのショコラ、果実の風味を凝縮したパート・ド・フリュイなど、多彩な味わいや食感を楽しめる。

＜一の重＞

　一の重にはガレットナンテ、デュシェス、マレショー、サブレヴァニーユ、ヴィエノワショコラ、アマレッティ、ペカンサブレ、リンツァー、シェルを詰合せ。二の重にはオランジェット、ドライパイン、ナッツショコラ（アーモンド・マカダミア・ヘーゼルナッツ）、パート・ド・フリュイ（洋ナシ・ストロベリー）、マンディアン、プラリーヌを用意。三の重にはフロランタン、抹茶のショートブレッドが入る。

＜二の重＞
＜三の重＞

　販売価格は黄風呂敷包みが9300円、紅白千鳥風呂敷包みが1万800円。11月20日までの早期予約では黄風呂敷包みが8500円、紅白千鳥風呂敷包みが1万円となる。

熨斗と風呂敷でラッピング

　サイズはお重（13cm×13cm）×3段。店頭受取りまたは配送で購入可能。店頭受取可能期間は2025年12月26日から2026年1月7日まで、配送指定可能期間は2025年12月27日から2026年1月7日まで。

　予約は長楽館オンラインストアおよび長楽館BOUTIQUEで受付中。数量限定のため、予定数に達し次第終了する。

《村上弥生》

