ILLIT、快進撃が止まらない…米ビルボードで自己最高順位を記録！新曲『It’s Me』で人気拡大 | RBB TODAY

ILLITが、4thミニアルバムで米ビルボードのメインアルバムチャート自己最高順位を更新した。

5月12日（現地時間）に発表されたBillboard最新チャート（5月16日付）によると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』が、「ビルボード200」に26位で初登場した。

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1stミニアルバム『SUPER REAL ME』（93位）、2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』（94位）、3rdミニアルバム『bomb』（171位）に続き、4作品連続でチャートイン。新作を通じて、さらに勢いを増す人気ぶりを証明した。

詳細チャートでもILLITの存在感は際立っている。『MAMIHLAPINATAPAI』は、「ワールドアルバム」と「トップ・ダンス・アルバム」で1位を獲得し、「トップ・アルバム・セールス」では3位にランクインした。

タイトル曲『It’s Me』は、「ワールド・デジタル・ソング・セールス」8位をはじめ、「グローバル（アメリカ除く）」55位、「グローバル200」104位を記録。ILLITはこれらの成果を受け、「アーティスト100」で26位、「エマージング・アーティスト」では1位を獲得した。

（写真提供＝BELIFIT LAB）

『It’s Me』に対する音楽ファンの熱気も日に日に高まっている。強烈な中毒性で口コミ人気を集めている同曲は、12日時点で韓国の主要リアルタイムチャートでも好成績を記録。Bugsで1位、FLOで2位、Genieで3位、Melon「TOP100」で4位にランクインした。

さらに、韓国ユーチューブ「週間人気曲」チャート（集計期間5月1日～7日）では2位を獲得し、“大ヒットの流れ”を証明。Apple Music「Today’s Top 100」グローバルチャートでは、5月4日付で88位に初登場して以降、連日順位を伸ばし、5月11日付では27位まで上昇した。

『It’s Me』は、一度聴いたら忘れられないメロディで予想外のミーム（Meme）を生み出すなど、大衆的人気を集めている。

さらに、大衆との接点を広げるユニークなプロモーションも加わり、グローバル人気の拡大にさらに拍車がかかる見通しだ。ILLITの公式YouTubeチャンネルで公開された『It’s Me』の広告パロディ映像も、ネットユーザーの間で話題を集めている。

何気ない日常の中に突然現れ、『It’s Me』を叫ぶメンバーたちの姿を収めた6～15秒ほどの映像が笑いを誘い、各種SNSで急速に拡散されている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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