長澤まさみ、『ar』30周年号のカバーガールに！ニットのショートパンツ姿で魅了 | RBB TODAY

長澤まさみ、『ar』30周年号のカバーガールに！ニットのショートパンツ姿で魅了

　10日に発売される『ar』11月号（主婦と生活社）では、創刊30周年アニバーサリー号として通常版カバーを長澤まさみが飾っている。今回はニットのショートパンツ姿のカットが表紙に選ばれた。誌面では、長澤のボディケア、ヘア、スキンケアに関する取材を実施。愛用アイテムや日常のケア方法、ボディメンテナンスのポイントなどが全8ページで紹介される。

『ar』11月号（C）主婦と生活社

　　別冊のBOOK in BOOKには吉沢亮が登場。これまでの活動を振り返るインタビューと撮り下ろしカットを8ページに収めた。これまでの俳優人生を振り返り、お芝居や役者への想いやプライベートにもクローズアップしている。

『ar』11月号（C）主婦と生活社

　ファッション企画では、安齊星来が「秋の一人勝ちワンピ」に登場。ミニワンピースやシアー素材のワンピースのスタイリングを紹介する。

『ar』11月号（C）主婦と生活社

　同号では畑芽育が平成ギャルに変身。クロップド丈トップスやガラケー小物を用いたコーディネートを披露した。

『ar』11月号（C）主婦と生活社

　白石聖はこの秋着たいコーデを着こなした。あざとさMAXのふわふわコーデなど盛りだくさんな内容となっている。

『ar』11月号（C）主婦と生活社
『ar』11月号（C）主婦と生活社
『ar』11月号（C）主婦と生活社

　男性ファッション企画「ニット男子×ロンT男子」には、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平が登場。超特急のカイとアロハも2ショットで参加し、ロングTシャツのコーディネートを紹介する。

『ar』11月号（C）主婦と生活社

　人気連載も見逃せない。大原優乃が東京を巡る連載「ゆーのー？」では、今月はチェック柄コーデの大原と共に雑司ヶ谷に行った。ニット×デニムのシンプルコーデや心くすぐられるゆるゆるシャツを着こなす。まるでデートのようなショットが満載だ。

『ar』11月号（C）主婦と生活社

　THE RAMPAGE・吉野北人の「HOKUTOIRO」は「メガネ」をテーマに、各種アイウェアのスタイリングを紹介する。

『ar』11月号（C）主婦と生活社

