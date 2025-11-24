少女時代メンバー候補だったステラ・キム、妊娠を発表。夫は俳優キム・ドンウク | RBB TODAY

俳優キム・ドンウクが父になる。妻が結婚２年目にして妊娠し、来年初めに出産予定だ。

11月24日午後、キム・ドンウクの所属事務所スタジオユフー側の関係者は『OSEN』の取材に「キム・ドンウクと ステラ・キム夫妻が結婚後はじめて子どもを授かった」と明らかにし、「妻ステラ・キムさんが来年初め出産を予定している」と公式立場を発表した。

キム・ドンウクは32023年12月、ソウル中区明洞聖堂で元 SMエンターテインメント練習生出身のステラ・キムと結婚式を挙げた。

(写真提供=OSEN)キム・ドンウクとステラ・キム

結婚発表当時「美貌を兼ね備えた才媛」としてのみ紹介されていたが、後にその正体が公開され大きな関心を集めた。

ステラ・キムは SMで練習生時代を過ごし、少女時代デビュー候補にまで入っていた人物として知られている。実際、少女時代メンバーのチェ・スヨンは当時結婚式に出席し、ステラ・キムと共に撮った写真を公開したうえで、「想像していたよりもずっと美しかった。今日、すべての祝福が君に向かうように。おめでとう」というメッセージを掲載した。

(写真=スヨンInstagram)

ステラ・キムの SNS にはチェ・スヨンの恋人である俳優チョン・ギョンホをはじめ、歌手出身の俳優 チョン・ヘビン、俳優 キ・ウンセなど様々なセレブとの縁が確認でき、結婚式には俳優 チョン・ウソン、 チャ・テヒョン、 ユ・ヘジン、 シン・ハギュン、 オ・ジョンセ などスターが多数出席したという。

