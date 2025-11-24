『私の夫と結婚して』俳優の“私生活スキャンダル”暴露者、警察が捜索・差し押さえへ | RBB TODAY

ドラマ『私の夫と結婚して』などで知られる俳優イ・イギョンのデマを流布した脅迫犯に対する捜索・差し押さえが行われる見通しだ。

11月24日、あるメディアによれば、裁判所は去る21日、イ・イギョンの噂を流布したA氏に関するSNSアカウント捜索差押令状を発行した。

これを受け、警察はA氏の韓国ポータルサイトやX（旧ツイッター）アカウントのIPやログデータを確保する予定だ。

A氏は先月、NAVERブログとXを通じて、イ・イギョンとの私的な会話だとして、メッセージアプリやSNSのダイレクトメッセージと推定される会話の内容を公開した。

会話では、イ・イギョンが卑猥な単語はもちろん、性犯罪を暗示する表現まで、堂々と使用し、衝撃を与えた。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

しかし、イ・イギョン側は「事実無根だ」として、強力な法的対応の方針を明らかにした。その後、A氏はAIで捏造されたものだとし、関連する投稿を削除。この出来事はハプニングとして一段落したようだった。

しかし、イ・イギョン側の告訴の公示に時間がかかり、A氏の主張が事実ではないかという疑惑が再び提起された。さらに、A氏が捏造ではないと再び投稿を作成したり削除したりすることを繰り返し、イ・イギョンへの疑惑は深まった。

結局、イ・イギョン側は告訴を進めたと再度明らかにした。さらに、イ・イギョンは11月21日、SNSを通じて長文を投稿し、「実体も知らない、ドイツ人だと主張する人が数カ月前に事務所に脅迫メールを送った」と無実だと訴えた。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】イ・イギョン、女性用下着を頭に乗せる？

■【話題】イ・イギョンの"暴露"にテレビ局謝罪も…反応は冷たく

■【画像】「性的暴行を…」と暴露されたイ・イギョン、出演番組にも影響か？