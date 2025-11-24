招待客1000人超の韓国俳優夫婦の結婚式が話題！センス溢れる“世界初”のブーケにも注目 | RBB TODAY

去る11月23日、俳優イ・ジャンウと女優チョ・ヘウォンの8年間の恋愛が結実し、ソウル某所で結婚式を挙げた。特に、会場の写真が話題になっている。

先立って2019年、KBS2ドラマ『たった一人の私の味方』を通じて恋人に発展した2人は、公開恋愛8年の末に夫婦になった。

公開された動画のなかの2人は、明るい笑顔で並んで入場した。チョ・ヘウォンもやはり自身のSNSに満面の笑みが捉えられたウェディング動画を公開、幸せな瞬間を共有した。

式の後、最も話題になったのは断然“くるみ菓子ブーケ”だった。イ・ジャンウがコラボ中のクルミ菓子ブランド「冨昌製菓」の公式SNSには、チョ・ヘウォンが花の代わりにクルミ菓子のレプリカで作ったブーケを持っている集合写真が公開された。

ブランド側は、クルミの象徴を説明し、意味を加えた。「クルミは『子孫繁栄』『家門の繁栄』を意味する伝統的な婚礼料理です。おふたりの将来に変わらぬ幸せと繁栄があることを願っています」と伝えたのだ。

（写真＝SNS）左からイ・ジャンウ、チョ・へウォン

また、この日の招待客のお返しもやはりイ・ジャンウが企画に参加したクルミ菓子セットだったことが知られ、会場では「事業家イ・ジャンウ流結婚式」「ブランドの広報もセンスよく行った」という反応も続いた。

ネットユーザーの間では「世界初のくるみ菓子ブーケ、これはすごく斬新だ」「2人ならではのユーモアのセンスが生かされている」「ブーケに意味まで込められたのがとてもセンスがある」「イ・ジャンウらしいアイデア」といった肯定的な反応が溢れ、SNSで急速に拡散された。

2人は、知人とファンの祝福のなか、夫婦として新たな出発を知らせ、愉快さを盛り込んだ「くるみ菓子ウェディング」は、結婚式の最も熱いハイライトとして残った。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】イ・ジャンウが子作り宣言「たくさん欲しい」

■【写真】イ・ジャンウ、アイドル出身女優の"デキ婚"疑う発言が物議

■【話題】イ・ジャンウ、わずか9カ月で飲食店閉店