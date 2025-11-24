韓国芸能人たちが堂々と整形告白！日本国籍を捨てたタレントも“鼻整形”吐露で好感度アップ | RBB TODAY

男女グループS#arp出身のイ・ジヘが、鼻の下（人中）の縮小術後に変化した近況を公開し、話題になっている。最近ユーチューブを通じた率直な整形の告白が続くなか、歌手カンナムの鼻の整形まで加わり、芸能界で堂々とした告白の流れが注目されている。

イ・ジヘは最近、SNSに「最近の日常」として、テレビ局の控え室の写真と2人の娘と一緒に撮った日常の写真を公開した。

特に、視線を釘付けにしたのは、鼻の下の縮小術後、変わった外見だ。イ・ジヘはユーチューブで整形の事実を明らかにしたことがあるが、以前より短くなった鼻の下と若く見えるビジュアルがファンの関心を集めた。

最近、韓国の美容トレンドのキーワードとして「顔の中心部の縮小」が浮上したなか、イ・ジヘの変化はネット上でも話題になった。

日本国籍から韓国籍に変えたカンナムも自身のYouTubeチャンネル「Kangnami」を通じて、鼻の整形の事実を率直に告白し、注目された。

彼は、「最近、皆に鼻が変わったと言われる。実は小学生のときから鼻の整形をした」として、「軟骨でした手術だったが、時間が経っていくにつれ、鼻がますます短くなり、ある日ユーチューブの動画を見たとき、鼻の穴がとても見えた」と再度整形を決めたきっかけを打ち明けた。

また、鼻が曲がって片方の穴だけで息をする不便さもあり、健康上の理由で再度手術を決心したと明らかにした。

最近、芸能人がテレビではなく、自身のYouTubeチャンネルで施術・整形の事実を明らかにする流れが続いている。ネットユーザーからは、「正直だからもっと好感が持てる」「整形そのものより堂々と明らかにする姿が素敵だ」「VLOGを通じて自然に告白するのがより健全な雰囲気であるみたいだ」といった肯定的な反応を見せている。

