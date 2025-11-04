 NiziU・NINA、ミセス若井滉斗と“密会”文春砲！NiziU初の熱愛報道にファン驚き | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

NiziU・NINA、ミセス若井滉斗と“密会”文春砲！NiziU初の熱愛報道にファン驚き

エンタメ その他
注目記事
NiziU・NINA(Photo by Jun Sato/WireImage)
  • NiziU・NINA(Photo by Jun Sato/WireImage)
  • NiziU(Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

　4日、総合週刊誌『週刊文春』（文藝春秋）がNiziU・NINAとMrs. GREEN APPLE・若井滉斗との熱愛を報じた。報道を受け、Xでは驚きの声が寄せられている。

NiziU(Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

　この日、同誌は『【スクープ撮18枚】Mrs. GREEN APPLE若井滉斗＆NiziU・NINA「午前2時までの密会デート」《お泊り報道のグラドルとは…》』と題した記事を公開。人気バンドグループ「Mrs. GREEN APPLE」のギター・若井滉斗がガールズグループ「NiziU」のメンバーNINAとの熱愛を報じた。

　NiziU・NINAは、アメリカ・シアトル出身の20歳。アメリカ人の父親と日本人の母親を持ち、グループでは最年少（末っ子）として親しまれながらも、圧倒的な歌唱力でメインボーカルの一翼を担う実力派メンバーとして活躍している。NiziUのメンバーから熱愛が報じられたのは、今回が初となる。

　この報道を受け、NiziU・ニナのファンたちからは、「うわ、まさかの組み合わせ…！」「NiziU初のスキャンダルはまさかの最年少」「ニナちゃん熱愛ってまじ？！ これ本当だったら若井さん炎上するかもだし共演も減っちゃうかもだから悲しい嘘であって」といった驚きの声のほか、「どっちも大人だし、そっと見守りたいね」「なにがあってもニナちゃんはニナちゃんだよー！！これからも応援していくよ！」といった声も寄せられている。

※週刊文春のMrs. GREEN APPLE若井滉斗＆NiziU・NINAの熱愛報道記事（週刊文春の公式X）


坂口健太郎、3歳年上ヘアメイクと熱愛報道！“有名女優”との三角関係スクープも予告 | RBB TODAY
画像
坂口健太郎が3歳上のヘアメイクと同棲中で有名女優との三角関係も報じられ、SNSやネットでは驚きやショックの声が殺到している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/10/236328.html続きを読む »

セカオワFukase、“20歳年下”インフルエンサーと交際報道にファン驚愕「流石に20歳差はびっくりが勝つぞ」 | RBB TODAY
画像
40歳Fukaseが20歳インフルエンサーと交際と報道、ファンは若さ差に驚いている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/27/238652.html続きを読む »

東京カレンダー 2025年 12月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

BUBKA（ブブカ） 2025年12月号 [雑誌]
￥1,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメ1週間

ピックアップ

page top