NiziU・NINA、ミセス若井滉斗と“密会”文春砲！NiziU初の熱愛報道にファン驚き | RBB TODAY

4日、総合週刊誌『週刊文春』（文藝春秋）がNiziU・NINAとMrs. GREEN APPLE・若井滉斗との熱愛を報じた。報道を受け、Xでは驚きの声が寄せられている。

NiziU(Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

この日、同誌は『【スクープ撮18枚】Mrs. GREEN APPLE若井滉斗＆NiziU・NINA「午前2時までの密会デート」《お泊り報道のグラドルとは…》』と題した記事を公開。人気バンドグループ「Mrs. GREEN APPLE」のギター・若井滉斗がガールズグループ「NiziU」のメンバーNINAとの熱愛を報じた。

NiziU・NINAは、アメリカ・シアトル出身の20歳。アメリカ人の父親と日本人の母親を持ち、グループでは最年少（末っ子）として親しまれながらも、圧倒的な歌唱力でメインボーカルの一翼を担う実力派メンバーとして活躍している。NiziUのメンバーから熱愛が報じられたのは、今回が初となる。

この報道を受け、NiziU・ニナのファンたちからは、「うわ、まさかの組み合わせ…！」「NiziU初のスキャンダルはまさかの最年少」「ニナちゃん熱愛ってまじ？！ これ本当だったら若井さん炎上するかもだし共演も減っちゃうかもだから悲しい嘘であって」といった驚きの声のほか、「どっちも大人だし、そっと見守りたいね」「なにがあってもニナちゃんはニナちゃんだよー！！これからも応援していくよ！」といった声も寄せられている。

