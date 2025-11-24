Stray Kids、新AL『DO IT』でキャリアハイ達成！世界各国で大ヒット中、多数のチャート1位に | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsが、2025年の最後を飾る新アルバムで好成績を収めている。

去る11月21日、Stray Kidsは新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースした。

同アルバムは、21日付でワールドワイド、ヨーロピアンのiTunes「アルバムチャート」1位に入り、シンガポール、カナダ、フランスなど、37地域のiTunes「アルバムチャート」の累計トップに上がった。

新曲『Do It』もやはりワールドワイド、ヨーロピアンのiTunes「ソングチャート」1位で初登場し、ブラジル、スウェーデン、タイなど、20地域のiTunes「ソングチャート」トップを記録した。これでStray Kidsはワールドワイド、ヨーロピアンのiTunes「アルバム」および「ソング」チャート1位を総なめした。

世界最大のストリーミングプラットフォームSpotifyでもキャリアハイを達成した。彼らは、先立ってSpotifyが1週間のユーザーのプレセーブ数を基準に順位を付ける「カウントダウンチャートグローバルトップ10」で、K-POPアルバム初はもちろん、3週連続トップに君臨した。

続けて、アルバムリリース前のプレセーブ数をもとにユーザーの関心度を示す指標である「Spotifyカウントダウン」でK-POPアルバムとして初めて100万回を記録した。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

タイトル曲『Do It』は11月21日のSpotify「デイリートップソングチャートグローバル」で333万回以上の再生数を記録し、自己最高順位である11位、アメリカでもこれまでの最高順位である『CEREMONY』の49位から大幅にランクアップした13位となり、グループの新しい歴史を刻んだ。

ダブルタイトル曲『DIVINE』も「デイリートップソングチャートグローバル」とアメリカでそれぞれ23位と49位に名を連ねた。

さらに、アルバムはリリース当日、ハントチャート基準で149万枚の売上を記録し、1日でミリオンセラーを達成。ハントチャートの「週間フィジカルアルバムチャート」（2025.11.17～23）とサークルチャートの「週間リテールアルバムチャート」（2025.11.16～22）で1位を席巻した。

また、『Do It』のミュージックビデオは11月21日16時頃、ユーチューブの「ミュージックビデオトレンドワールドワイド」1位となり、24日午前まで4日間トップの座を守り続けている。

ディストピアに変わったソウルを“現代版神仙”Stray Kidsが光とエネルギーで染め上げる過程を描いた今回のミュージックビデオは、繰り返されるサビに合わせてお祭りの雰囲気に変化する空間演出と8人のメンバーの強烈なパフォーマンスが見る面白さを加え、ユーチューブで再生数3100万回を突破した。

なお、Stray Kidsは本日（11月24日）14時、デジタルシングル『Do It（Remixes）』をリリースし、ヒットの勢いを続けている。

（記事提供＝OSEN）

