“ベルギー王室御用達”ヴィタメール、2025年版のクリスマスケーキが10日より予約開始！ | RBB TODAY

ベルギー王室御用達ブランド「ヴィタメール」が2025年クリスマスケーキ8種類の予約受付を10月10日から開始した。

最高級の「プルミエ・ノエル」（15cm角、2万7,000円）は、ツリー型の窓から覗く満点の星空や豪華なリボンなど、全てチョコレートで作られたプレゼントBOX型のケーキだ。星空はショコラティエが一つ一つ手作業で描き上げるため、世界に一つだけのデザインとなる。蓋を開けると一面に敷き詰められた真っ赤な苺が艶やかに煌めき、その下にはラムレーズンを散りばめたミルクチョコレートムースとベトナム産カカオ豆を使用したガトーショコラを重ねている。

プルミエ・ノエル 15cm角 ¥27,000(税込)

「マロン・ブリエ」（15cm、7,992円）は、AOP認定フランス産マロンから作ったマロンペーストを使用したクリームブリュレとマロンクリームを、カカオ含有43%のミルクチョコレートムースにとじ込めた。ベネズエラ産カカオを使用したミルクチョコレートムースには、ナッツやバニラ、キャラメルのようなアロマが特徴で、豊かなマロンの味わいを引き立てる。

マロン・ブリエ 15cm ¥7,992(税込)

1986年にルレ・デセール協会のチョコレートトロフィーを受賞したヴィタメールの代表作「ショコラ サンバ」（10.5cm 3780円、15cm 5292円、18cm 6588円）は、ほろ苦いビターチョコレートムースでミルクチョコレートムースを包んだ。雪の結晶模様のチョコレートはクリスマス限定の特別仕様だ。

ショコラ サンバ 15cm ¥5,292(税込)

その他、「フレーズ・ド・ヴィタメール」（10cm 3780円、14.5cm 5292円、17.5cm 6588円）、「ノエル・デ・ジョワ」（10.5cm 3780円、15cm 5400円）、「ショコラ・ネージュ」（15cm 5724円）、「レンヌ・ショコラ」（12cm 4860円）も用意している。

フレーズ・ド・ヴィタメール 14.5cm ¥5,292(税込)

予約受付は商品により10月10日から12月15日まで、販売は12月20日から25日にかけて行われる。限定数量での販売のため、予約で完売する場合がある。