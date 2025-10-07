特製醤油だれの旨みがたまらない！モスバーガー、“100円クーポン”付きの「モスチキンチケット」明日より販売 | RBB TODAY

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスが、全国のモスバーガー店舗で「モスチキンパック（5本入り）」と引き換え可能な「モスチキンチケット」（1500円）の販売を開始する。

同社は10月8日から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）で「モスチキンチケット」の販売を開始する。このチケットは「モスチキンパック（5本入り）」と引き換えることができ、引き換え期間は10月8日から2026年2月28日までとなっている。

「モスチキン」は、特製醤油だれに漬け込んだ鶏むね肉をカリカリの衣で包んだモスオリジナルのフライドチキンで、1992年から販売している人気商品だ。米粉入りの衣を使用しているため、テイクアウトしてもサクサクとした食感を楽しめる。購入特典として「モスチキンチケット」を購入した客に、後日使える「100円クーポン」をチケット1枚につき1枚進呈する。このクーポンは12月26日から2026年2月28日の期間、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）で利用できる。

また、11月12日からは、12月20日から25日にお渡しするモスチキンの予約ができる「ネット特別予約注文」を受け付ける。この予約では、「モスチキンパック」と「冷凍モスチキン」の予約品1個につき1枚の「特別予約注文限定100円電子クーポン」をプレゼントする。さらに12月14日までに注文すると、早割として100円お得に購入できる。

冷凍「香る醤油のローストチキン ～鹿児島県産若鶏～」（650円）

さらに、同日からは、モスバーガー店舗の店頭で、冷凍の「香る醤油のローストチキン～鹿児島県産若鶏～」（650円）を数量・テイクアウト限定で販売する。「香る醤油のローストチキン」は、数種類の醤油を合わせて旨みと香りを引き立て、そこに味噌を加えてコクをプラスしたモスならではのローストチキンだ。国産のレモンで味のキレとスッキリ感を出し、さらに山椒やジンジャーパウダーを加えて味の厚みと風味をアップしている。