元SKE48・江籠裕奈、ビキニ姿が映えるビーチでのアザーカットを公開！ | RBB TODAY

7日発売の『週刊FLASH』（光文社）10月21・28日合併号が発売された。
同誌には、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍を続ける江籠裕奈が登場。大好評につき重版が決定した3rd写真集『I DO Love』のアザーカットを特別公開している。太陽のもとで撮影された麗しい姿を収録した。
現在大躍進中のグラビアアイドル・新田姫奈は、Hカップの衝撃的なプロポーションを大胆に披露している。
アイドルグループ「#よーよーよー」のエース由良ゆらが同誌に初登場。6ページにわたるグラビアでは、官能的な雰囲気で彼女の魅力に迫っている。「大人っぽく落ち着いた表情を意識しました」と本人が語る通り、普段とはひと味違う魅力を放つ水着姿を披露した。
SKE48卒業後、地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で主演を務めるなど、女優として活躍中の北野瑠華も登場。可憐な笑顔や抜群のプロポーションを見せた撮り下ろしを披露している。
元SKE48・北野瑠華、新雑誌の“ドール風”オフショにファン悶絶！ | RBB TODAY
元SKE48の北野瑠華がインスタで『BEEEEM』創刊号のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/02/237490.html続きを読む »
SKE48・江籠裕奈、卒業写真集タイトルは『限りなく、恋だと思う』 表紙3種も明らかに | RBB TODAY
SKE48・江籠裕奈が卒業写真集を12月20日に扶桑社より発売する。このほど、タイトルが『限りなく、恋だと思う』に決まった。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/12/05/214730.html続きを読む »