元SKE48・江籠裕奈、ビキニ姿が映えるビーチでのアザーカットを公開！ | RBB TODAY

 元SKE48・江籠裕奈、ビキニ姿が映えるビーチでのアザーカットを公開！
元SKE48・江籠裕奈、ビキニ姿が映えるビーチでのアザーカットを公開！

江籠裕奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ
  • 「週刊FLASH」10月7日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
  • 新田妃奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塚田亮平
  • 由良ゆら(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
  • 北野瑠華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作
　7日発売の『週刊FLASH』（光文社）10月21・28日合併号が発売された。

「週刊FLASH」10月7日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

　同誌には、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍を続ける江籠裕奈が登場。大好評につき重版が決定した3rd写真集『I DO Love』のアザーカットを特別公開している。太陽のもとで撮影された麗しい姿を収録した。

新田妃奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塚田亮平

　現在大躍進中のグラビアアイドル・新田姫奈は、Hカップの衝撃的なプロポーションを大胆に披露している。

由良ゆら(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

　アイドルグループ「#よーよーよー」のエース由良ゆらが同誌に初登場。6ページにわたるグラビアでは、官能的な雰囲気で彼女の魅力に迫っている。「大人っぽく落ち着いた表情を意識しました」と本人が語る通り、普段とはひと味違う魅力を放つ水着姿を披露した。

北野瑠華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作
　SKE48卒業後、地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で主演を務めるなど、女優として活躍中の北野瑠華も登場。可憐な笑顔や抜群のプロポーションを見せた撮り下ろしを披露している。


週刊FLASH（フラッシュ） 2025年10月21日・28日号（1790号） [雑誌]
￥599
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

江籠裕奈　3rd写真集　I DO Love
￥3,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

