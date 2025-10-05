中川翔子、双子の赤ちゃん育児に奮闘「オーケストラみたいに号泣」「すさまじいパワーだ」 | RBB TODAY

タレントの中川翔子が5日、自身のインスタグラムを更新し、双子出産後の育児状況を報告した。

中川は2023年4月に一般男性と結婚。2025年9月30日に計画帝王切開で体重2600gの双子の男児を無事出産したことを報告している。この日の投稿では、ウィンクする赤ちゃんとの2ショットとともに出産直後の体調についても赤裸々に告白。双子出産前から足のむくみに悩まされてきたとし、「ピークからマイナス9キロくらい」と少しずつ回復している近況を明かした。一方で、完全な回復までは2週間以上かかる見込みとして「我慢して頑張ります」と意気込みをつづっている。

また、“今後の勉強のため”にこの日は双子を預けず、夫婦でのお世話に挑戦。「めっちゃくちゃ大変でやばいです」と心境を述べ、「ミルク飲みながら寝ちゃう」「三時間おきも結局はあっという間に！」と新生児期ならではのリズムに悪戦苦闘した様子を伝えた。おむつ替えや抱っこでも泣きやまず、「双子がふたりでオーケストラみたいに号泣！」と表現している。

ネットで“赤ちゃんが泣き止む”と話題になった反町隆史『POISON ～言いたい事も言えないこんな世の中は～』を流す“都市伝説”も試したが、「双子のギャン泣きには効果なかった」と説明。この体験を踏まえ、「双子、すさまじいパワーだ！！」と実感を語った。

投稿のコメント欄には、「マジで今は身体休める事、自分の回復を優先して下さいね」「入院中から育児の練習がんばってて偉い」「無理なさらずね。まずはご自身のお身体大切にね」「お気持ち、痛いほどわかります」「お目目が開いてきたね！しょこたんママそっくりでかわいい」など、励ましや共感の声が寄せられている。

※中川翔子の育児報告（中川翔子の公式インスタグラムより）