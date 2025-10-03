鬼越トマホーク、スキンヘッドをバリカンで……チョコプラ謝罪をイジる | RBB TODAY

お笑いコンビ・鬼越トマホークが9月29日、公式YouTube『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』を更新。坂井良多が、チョコレートプラネットの謝罪動画をイジった。

9月にチョコレートプラネットの松尾駿は「素人はSNSをするな」との発言で物議を醸し、自身のYouTubeで謝罪。長田庄平とともにバリカンで頭を丸めていた。動画冒頭、坂井は「今、緊急で動画を回しているわけなんですけど」「私の言い方が良くなかったということで」と神妙に語りつつ、バリカンを自身のスキンヘッドに当てて“謝罪動画”を模倣してイジった。

ところが「申し訳ございませんでした」を噛んでしまい、相方の金ちゃんが「全然言えてなかったよ」とツッコミ。坂井が「俺に（バリカンを）渡してくれるとかさ」と不満を漏らすと、金ちゃんは「俺のリスクエグいなとか一応用意していたんだけど」と、用意していた返しを明かした。さらに坂井が「あの動画（チョコレートプラネットの謝罪動画）を見て俺の頭がいかに綺麗かわかったでしょ？」と振ると、金ちゃんは「坊主にした時白髪まみれだったもんね」と驚いたと語った。

※鬼越トマホーク公式YouTube（鬼越トマホーク喧嘩チャンネルより）