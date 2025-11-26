BABYMONSTER・ZB1・RIIZEら選抜メンバー集結！「MAMA」で『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』コラボステージ披露 | RBB TODAY

K-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」が、Netflixのアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』との公式コラボステージを行うことを発表し、そのステージに参加するアーティストが公開された。

「MAMA AWARDS」でしか見られない象徴的なステージの一環として、グローバルレジェンドとK-POPアーティストの共演を通じ、“Music Makes ONE”という価値を表現する特別な舞台に、人気グループのメンバーが参加する。

これに先立ち、世界的に注目を集めたNetflixアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』との公式コラボが予告されており、アニメと現実を行き来する独自の演出で、「MAMA AWARDS」の名誉を懸けた「ハントリックス」と「ライオンボーイズ」の対決をどのアーティストが再現するのか、世界中のK-POPファンの関心が高まっていた。

今回、現実版「ハントリックス」と「ライオンボーイズ」を演じ、映画のストーリーや映像をステージで再現するアーティストが決定した。退魔師でありK-POPガールグループでもある「ハントリックス」役は、BABYMONSTERのPHARITA、AHYEON、RORAが務める。

一方、「ハントリックス」と敵対する5人組ボーイズグループ「ライオンボーイズ」には、BOYNEXTDOORのLEEHAN、RIIZEのWONBIN、TWSのSHINYU、ZEROBASEONEのPARK GUNWOOKとHAN YU JINが参加。映画の世界観をリアルステージで鮮やかに再現する。

アニメ映画の世界観をそのまま現実のステージに落とし込む今回のコラボパフォーマンスは、世界中のK-POPファンの期待に応える仕上がりになる見込みだ。

「2025 MAMA AWARDS」は、11月28日・29日の2日間、香港の新たなランドマークであるKai Tak Stadiumで開催される。CS放送のMnet JapanとMnet Smart+では、「2025 MAMA AWARDS」をリアルタイム日本語字幕付きで放送予定。放送時間などの詳細は日本公式サイトで確認できる。

なお、今年の「2025 MAMA AWARDS」は、国際的な決済ブランド「Visa」がタイトルスポンサーとして参加。Mnet Japanや各種デジタルプラットフォームを通じ、リアルタイムで世界に同時配信される予定で、世界中のK-POPファンが一体となって楽しめるグローバル授賞式になる見込みだ。

