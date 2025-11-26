NiziU、日本武道館で涙のツアーフィナーレ！“5都市アリーナツアー”サプライズ発表にファン歓喜 | RBB TODAY

JYPエンターテインメント所属のガールズグループNiziUが、“日本公演の聖地”として知られる東京・日本武道館で、単独ツアーのファイナル公演を成功裏に終えた。

NiziUは11月22日・23日の2日間、日本武道館で単独コンサートを開催し、約3か月にわたり展開してきた4度目のツアー「NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”」の幕を閉じた。

同ツアーは9月に東京からスタートし、日本全国21都市・32公演というグループ史上最多規模で実施された。チケットは一般販売開始と同時に全公演が即完売するほど、圧倒的な人気を証明した。

（写真＝JYPエンターテインメント、Sony Music Labels）NiziU

NiziUは、2022年にリリースした『Blue Moon』でファイナル公演の幕を開け、代表曲や収録曲を続けて披露。さらに、11月19日にリリースされた3rdフルアルバム『New Emotion』のタイトル曲『♡Emotion』のパフォーマンスや、メンバーが作詞に参加したユニット曲のステージで会場の雰囲気を一段と盛り上げた。

また、NiziUはステージ上で楽器演奏にも挑戦した。デビュー曲『Step and a step』、プレデビュー曲『Make you happy』をメドレーで披露する中で、マユカがピアノ、ニナがアコースティックギターを演奏し、ライブに深みを添えた。

（写真＝JYPエンターテインメント、Sony Music Labels）NiziU

公演の終盤には、ファンによるサプライズ企画がNiziUを感動させ、メンバーたちは約8万人を動員した今回のツアーを完走した心境を語りながら涙を見せる場面もあった。さらに、公演終了後には 2026年2月からスタートする日本5都市アリーナツアーの開催がサプライズ発表され、ファンを驚かせた。

NiziUの5度目のツアーとなる「NiziU Live with U 2026 "NEW EvoNUtion"」は、2026年2月14日・15日の愛知公演を皮切りに、北海道（27日・28日）、大阪（3月7日・8日）、東京（18日・19日・21日・22日）、福岡（28日・29日）まで全12公演が予定されている。

12月2日に日本デビュー5周年を迎えるNiziUは、日本で圧倒的な人気を誇っている。10月17日に先行公開された3rdフルアルバム『New Emotion』のタイトル曲『♡Emotion』のMVは、ユーチューブで2000万回再生を突破した。さらに、アルバムは11月25日発表の「オリコン週間アルバムランキング」（11月17日～23日）で通算5作目となる1位を獲得した。女性グループで同チャート“5作連続1位”を達成したのは、乃木坂46に続いて史上2組目という快挙であり、NiziUの存在感と人気の高さを改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

