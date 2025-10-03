 かとうれいこ、表紙写真公開！「表紙年齢、記録更新だそうです」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

かとうれいこ、表紙写真公開！「表紙年齢、記録更新だそうです」

エンタメ グラビア
注目記事

　2日までに、グラビアアイドルのかとうれいこが自身の公式インスタグラムを更新し、写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）の表紙を飾ったことを報告した。


FRIDAY (2025年10月17日号)
￥620
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

　かとうは埼玉県出身の56歳。1989年に第16代クラリオンガールに選出され、グラビア界で人気を博した。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開。昨年12月には『FRIDAY』で26年ぶりにグラビア活動を再開し、10月3日には27年ぶりとなる最新写真集『AROUND』を発売するなど、本格復帰を果たしている。

　この日、かとうは1枚の写真を投稿。レースをあしらったベージュのワンピース水着にライムグリーンのシャツを羽織り、リゾート地を思わせる陽光の中、木製の柱に寄りかかってカメラにまっすぐ視線を向けている。年齢を感じさせない美貌とスタイルが際立つショットだ。

　かとうは投稿で「FRIDAY　表紙.巻頭を担当させていただいております。」と報告し、続けて「本日発売！表紙年齢、記録更新だそうです」と、同誌の表紙における最年長記録を更新したことを明かした。最後は「何も言わず、買ってください笑」とお茶目にアピールしている。

　この投稿には「冗談抜きで素晴らしい」「今でも日本一のグラビアクィーンはかとうれいこさんに間違いなし」「れいこちゃんsexy！」「かわいい！体型維持ごいすー」「スタイル全然変わんないです」など、称賛の声が多数寄せられている。

※かとうれいこのFRIDAYの表紙掲載報告（かとうれいこ公式インスタグラムより）


“伝説のグラビアクイーン”かとうれいこ、水着姿を30年ぶりに披露！56歳とは思えない圧巻の美スタイル | RBB TODAY
画像
かとうれいこが27年ぶりの写真集「AROUND」を10月に発売し、56歳の美貌とスタイルを披露。挑戦と第二章を語る。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/25/233883.html?from=image-page-title続きを読む »

本郷柚巴、榎原依那ら4名が“夢の共演”！圧巻の水着姿で『FRIDAY』表紙を飾る | RBB TODAY
画像
本郷柚巴、榎原依那など4人が『FRIDAY』表紙と巻頭に登場、水着姿や多彩な写真が沖縄ロケで撮影された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/07/234605.html続きを読む »

かとうれいこ写真集 AROUND
￥3,960
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

かとうれいこ 写真集 AROUND
￥6,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top