かとうれいこ、表紙写真公開！「表紙年齢、記録更新だそうです」 | RBB TODAY

2日までに、グラビアアイドルのかとうれいこが自身の公式インスタグラムを更新し、写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）の表紙を飾ったことを報告した。

かとうは埼玉県出身の56歳。1989年に第16代クラリオンガールに選出され、グラビア界で人気を博した。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開。昨年12月には『FRIDAY』で26年ぶりにグラビア活動を再開し、10月3日には27年ぶりとなる最新写真集『AROUND』を発売するなど、本格復帰を果たしている。

この日、かとうは1枚の写真を投稿。レースをあしらったベージュのワンピース水着にライムグリーンのシャツを羽織り、リゾート地を思わせる陽光の中、木製の柱に寄りかかってカメラにまっすぐ視線を向けている。年齢を感じさせない美貌とスタイルが際立つショットだ。

かとうは投稿で「FRIDAY 表紙.巻頭を担当させていただいております。」と報告し、続けて「本日発売！表紙年齢、記録更新だそうです」と、同誌の表紙における最年長記録を更新したことを明かした。最後は「何も言わず、買ってください笑」とお茶目にアピールしている。

この投稿には「冗談抜きで素晴らしい」「今でも日本一のグラビアクィーンはかとうれいこさんに間違いなし」「れいこちゃんsexy！」「かわいい！体型維持ごいすー」「スタイル全然変わんないです」など、称賛の声が多数寄せられている。

※かとうれいこのFRIDAYの表紙掲載報告（かとうれいこ公式インスタグラムより）