 スイーツパラダイスなのに“塩むすびと豚汁”？SNSで話題の組み合わせが再登場！ | RBB TODAY
スイーツパラダイスなのに“塩むすびと豚汁”？SNSで話題の組み合わせが再登場！

　デザートバイキングレストラン「スイーツパラダイス」を運営する井上商事が、10月10日より期間限定キャンペーン「スイパラ秋の大収穫祭」を開催する。

スイパラ秋の大収穫祭が10/10より開催決定

　今回は昨年SNSで大きな話題を呼んだ「塩むすび×豚汁」が再登場する。昨年、期間限定で登場した際にはX（旧Twitter）で1700万インプレッションを超える反響を記録し、豚汁はレギュラーメニューとなった。今回は「塩むすび」が復活し、再び話題の組み合わせを楽しめる。全コース対象で、山形県・スイパラ農園で収穫した新米「はえぬき」を使用した塩むすびを食べ放題で提供。長崎県産の花藻塩を合わせている。

塩むすび

　豚汁は「白みそ仕立て」で、スイパラ農園の野菜をたっぷりと使用。秋はかぼちゃを加えて優しい味わいに仕上げている。

豚汁

　また、フルパラコース対象では、生搾りモンブランに新フレーバー「抹茶」と「紫芋」が登場。定番の「栗」と組み合わせ、期間ごとに異なる3種類をファーストプレート限定で提供する。

期間ごとにフレーバーが変わる！秋限定“生搾りモンブラン”が登場

　栗のモンブランは渋皮栗を丁寧に裏ごししたペーストを使用した特製クリームで、濃厚なコクのある甘さが特徴。提供期間は10月10日から開催終了まで。

栗のモンブラン

　抹茶モンブランは京抹茶を練り込んだ栗ペーストに抹茶餡・抹茶クリームをブレンド。提供期間は11月1日から11月14日。

抹茶のモンブラン

　紫芋モンブランは紫芋&栗ペーストに紫芋餡・カスタードクリームを独自の配合でブレンドし、優しい甘さと滑らかな口当たりが楽しめる。提供期間は10月10日から10月31日、11月15日から開催終了まで。

紫芋のモンブラン

　秋の高級フルーツ「シャインマスカット」も引き続き食べ放題で提供。爽やかな酸味と甘味、パリッとした食感が特徴で、熟してくると金メダルのような輝きと最高の甘味を持つ。

秋のご褒美フルーツ「シャインマスカット」も引き続き食べ放題

　キャンペーンは2025年10月10日から開催され、なくなり次第終了となる。対象はスイーツパラダイス全店舗。


《村上弥生》

