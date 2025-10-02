女優・高田里穂、3年ぶりの写真集『素描』が発売決定！ランジェリー姿で飾り気のない表情見せる | RBB TODAY

「飾り気のない30歳の私をたっぷりと堪能してください」

2007年よりファッションモデルとして活動。その後、『仮面ライダーオーズ／OOO』のヒロイン役として注目を集め、数多くのドラマに出演する高田里穂。今回、11月26日に3年ぶりの写真集『素描』（講談社）をリリースすることとなった。

高田里穂3年ぶり写真集『素描』©沢渡 朔／講談社

都内で2日間で撮り上げたというロケは灼熱の東京で実施。『素描』という純文学を思わせる世界観がテーマの同写真集は、衣装が黒と白を基調としたシンプルなものが中心。ページをめくるたび、大人の女性としての表情を見せつつも、どこか無垢な少女のような気配を漂わせる雰囲気も魅力となっている。