えなこ、東雲うみらPPE9名の可愛すぎる水着姿！ポップな世界観の集合グラビア披露 | RBB TODAY

9日、『ヤングアニマルweb』（白泉社）が、芸能事務所「PPエンタープライズ（PPE）」所属メンバーによる集合グラビアを公開した。
撮影は、ピンク色の背景にたくさんの風船をあしらったパーティーのような空間で実施。色とりどりの水着をまとった9人が横一列に並び、笑顔を見せる集合カットが掲載されている。
このほか、3人組で身を寄せ合ったカットも公開。鮮やかなチェックやストライプ柄の水着姿で寄り添うショットや、ピンクのチュール素材の中に寝そべる写真など、明るくポップな世界観の中でリラックスした表情をのぞかせている。
