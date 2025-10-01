エヴァ「特務機関NERV指定」の防災食が復刻！本日より発売 | RBB TODAY

災害食および介護食・治療食の専門メーカー、ホリカフーズ株式会社が、防災情報配信サービスを提供するゲヒルン株式会社と映像企画・製作会社の株式会社カラーとの共同プロジェクト「特務機関NERV 指定防災備蓄品計画」のコラボ第一弾として、「特務機関NERV指定 防災糧食」の復刻版を2025年10月1日に発売する。

ホリカフーズが2003年から販売している災害食『レスキューフーズ』シリーズは、阪神・淡路大震災の教訓から生まれ、発熱剤やレンゲ、紙ナプキンなど食事に必要なものをパッケージに同梱し、火や水がない状況でも温かい食事を摂れるよう開発した製品だ。

2020年に初回販売された「特務機関NERV指定 防災糧食」は、アニメ『エヴァンゲリオン』の世界観と連動したデザイン性や話題性、そして実用的な品質で多くの反響をいただき、完売となった。今回、復刻版として再発売する。この「防災糧食」は、『エヴァンゲリオン』の作中に登場する特務機関NERVが、第3新東京市の防災備蓄品として指定・配備しているという独自の設定をコンセプトに開発されたものだ。

同梱の白米とおかず（ラインナップ全5種）は、レーション（配給された食糧）をイメージした包装になっており、外箱パッケージと包装には新劇場版のNERVマークと、「特務機関NERV 指定」の文字が入っている。

今回の復刻販売では5種アソートのみの販売となっており、4セット購入時には専用の「輸送用カートン」（通称「Nカートン」）で届く。また、前回の販売から和風ハンバーグが煮込みハンバーグへリニューアルしている。