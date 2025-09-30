ほっかほっか亭、“アジフライ”が乗ったのり弁を500円で明日より新発売！ | RBB TODAY

株式会社ほっかほっか亭総本部が、2025年10月1日から「アジフライのりタル弁当」を新発売する。

ほっかほっか亭 アジフライのりタル弁当

同社は1974年の創業時より、多くの家庭で手軽な食事として作られていた「のりおかか弁当」からアイデアを得た「のり弁当」を発売している。今回発売される「アジフライのりタル弁当」は、白身フライに代わりアジフライが乗った新たなバリエーション商品だ。価格は500円（税込）で提供される。

過去に販売し反響を得た、2種類のパン粉をミックスしたサクサクの衣のアジフライに、「チキン南蛮弁当」でもお馴染みの、たまごをたっぷり使用したタルタルソースがマッチし、ご飯が進む弁当となっている。

ふっくらと炊き上げたご飯の上に、国産花かつお、特製だししょうゆ、のり、こだわりのおかずたちを乗せた。サクサクのアジフライに、弾力も抜群のちくわ磯辺、甘辛いきんぴらごぼう、さっぱりしたしば漬け、どのおかずもご飯が進む弁当だ。

また、弁当に様々なおかずをトッピングできる「おかずプラスワン」も提供している。セット価格でトッピング可能な「手づくり煮たまご：110円（税込）」や、ホクホクと甘い食感が大人気な「コロッケ：70円（税込）」など、その日の気分に合わせて選べる。