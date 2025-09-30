小樽洋菓子舗ルタオ、“北海道の冬”をイメージしたクリスマスケーキが登場！限定ケーキコレクション8種類公開 | RBB TODAY

小樽洋菓子舗ルタオが30日、今年のクリスマス限定ケーキコレクション8種類を公開した。2025年は「まっさらな、感動を。」をテーマにしたクリスマスケーキをラインナップ。クリスマス特設サイトは10月上旬に公開予定となっている。

メインとなる「雪の森-Forêt de Neige-」（1万5000円）は、美しい北海道の冬をイメージした特別なケーキだ。豊かなミルク感が特徴のフランス産ホワイトチョコレートと、高知県産の希少な土佐ベルガモットを用いたムースを使用。チョコレートの優しい甘みとベルガモットの爽やかな酸味が絶妙に調和した、洗練された味わいを楽しめる。

雪の森－Forêt de Neige- ¥15,000（税込）

さらにトップには、気品あるホワイトラムの香りが漂うクリームを贅沢に絞り、味わいに奥行きをプラス。季節感と特別感溢れる逸品となっている。サイズは5号（直径15cm、高さ約4.5cm）で、1%未満のアルコールが含まれている。

その他のラインナップでは、帽子をイメージした「シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン-」（3942円）、ルタオ定番人気の「サンタクロース」（5616円）、代表的なチーズケーキをクリスマス仕様にした「クリスマスドゥーブル」（4536円～5616円）などを展開。

シャポー ドゥ ネージュ -ノエル マロン‐ ¥3,942（税込）

サンタクロース ¥5,616（税込）

クリスマスドゥーブル 4号 (直径12cm，高さ約4cm) \4,536（税込）

王道の組み合わせを楽しむ「苺のクリスマス」（4536円～5616円）、幅広い世代に楽しめる「ショコラ ドゥ ノエル」（5724円）、ピスタチオとショコラの味わいの「カドー ドゥ ピスターシュ」（5076円）、チョコレートの美味しさを最後まで楽しめる「ブッシュ ド ノエル -ショコラヴァニーユ-」（5400円）も提供される。

カドー ドゥ ピスターシュ ¥5,076（税込）