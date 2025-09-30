蓬莱舞、“10代ラスト”の水着グラビア！バックショットで美ヒップ披露 | RBB TODAY

30日『週刊FLASH』（光文社）最新号が発売された。2022年「制コレ22」グランプリの蓬莱舞が、表紙と巻頭グラビア10ページを飾っている。

「週刊FLASH」9月30日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

蓬莱は静岡県出身の19歳。2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞後、グラビア活動に加え、ABEMAドラマ『死ぬほど愛して』に出演するなど女優としても活動の幅を広げている。同号では、19歳らしいフレッシュさの中にも凛々しさを感じさせる水着グラビアを披露。表紙を飾った純白の水着姿のほか、誌面では黒の花柄水着で儚げな表情を見せる振り向きショットなど、10代最後ならではの輝きが詰まった内容となっている。