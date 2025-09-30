蓬莱舞、“10代ラスト”の水着グラビア！バックショットで美ヒップ披露 | RBB TODAY

蓬莱舞、脱ぎかけショーパンにビキニ姿で“19歳”の美ボディあらわに | RBB TODAY
蓬莱舞がデジタル写真集『旬撮GIRL Vol.24』で浴衣とビキニ姿を披露。大人っぽいバケーションテーマで、少女のあどけなさと色香が交錯するショットが話題に。
蓬莱舞、しなやかボディライン魅せる！“オトナな姿”を収めたデジタル写真集が発売 | RBB TODAY
蓬莱舞の最新デジタル写真集「無口なヴィーナス」が公開され、成長した美しい姿や多彩な衣装を収めている。
30日『週刊FLASH』（光文社）最新号が発売された。2022年「制コレ22」グランプリの蓬莱舞が、表紙と巻頭グラビア10ページを飾っている。
蓬莱は静岡県出身の19歳。2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞後、グラビア活動に加え、ABEMAドラマ『死ぬほど愛して』に出演するなど女優としても活動の幅を広げている。同号では、19歳らしいフレッシュさの中にも凛々しさを感じさせる水着グラビアを披露。表紙を飾った純白の水着姿のほか、誌面では黒の花柄水着で儚げな表情を見せる振り向きショットなど、10代最後ならではの輝きが詰まった内容となっている。