CYBERJAPAN・HARUKA、“スナックで出会った美女”演じる妄想グラビアに挑戦！ | RBB TODAY

CYBERJAPAN・HARUKA、“スナックで出会った美女”演じる妄想グラビアに挑戦！

撮影:中山雅文 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:佐賀愛衣
　30日に発売された『週刊SPA!』（扶桑社）最新号にCYBERJAPAN DANCERSのHARUKAが登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。

　HARUKAは大阪府生まれの29歳。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し中心メンバーとして活躍。「バズーカ」と評されるFカップバストが魅力だ。巻頭グラビアでは、芸人マツモトクラブが手掛けたシナリオをHARUKAが体現。舞台は行きつけのスナックで、カラオケを歌おうとした時に隣で声掛けてきた美女との“シングルベッドで愛が生まれた日”をカメラで撮影していく内容となっている。

　グラビアン魂では、丸山りさ「ミス FLASH2025」と「ミス EXMAX」の二冠に輝いたグランプリ・丸山りさが、撮り下ろしグラビアを披露。今回の撮影テーマは“賢い人ほどエロい”。エロチシズムの理解には知性が必要だという哲学的な考察のもと、丸山の知的な魅力に迫る。幼少期には“天才少女”と呼ばれたこともあるという彼女の、新たな一面が切り取られている。

　美女地図では、元SKE48のメンバーで、現在は女優として活動する岡本彩夏が、撮り下ろしグラビアに初登場。同企画で、ランジェリー姿を初公開した。今回の撮影で岡本が演じたのは、「都会で夢破れ、故郷で心を癒やすハートフル映画の主人公」。物語のヒロインとして、傷ついた心を癒やし、新たな自分を見つけていく姿を表現した。


《アルファ村上》

