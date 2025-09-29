行天優莉奈、2ndDVD発売に喜び！水着姿で「ポージングを頑張りました」 | RBB TODAY

行天優莉奈が28日、2ndDVD「南の島から愛を込めて。」（リバプール）発売記念イベントを都内にて開催し、取材会で見どころをアピールした。

同DVDは「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でランクインし、2024年にAKB48からマレーシア初の姉妹グループ・KLP48に電撃移籍した行天が、砂浜でビーチバレーをしたり、おしゃれなバーで艶やかな表情やポージングも披露。端正な顔立ち×抜群のスタイル、方言混じりの話し方など行天の魅力が詰まった作品になっている。

行天は白色のワンピース姿で登場すると「もう日本は秋ですけれど、ちょっと夏っぽい感じで全身真っ白で来ました」とにっこり。「2ndDVDを出させていただけると思っていなかったので、私の生涯において、めちゃくちゃいい記念です。3、4、5、6…と続くことを願っています！」とDVD発売に喜びを爆発させた。

沖縄で撮影したという同作の内容については、「海で浴衣を着ているところからピンクの水着になるシーンや、アメリカ風のバスの中がカフェのようになっていて、そこで水着で撮影したりしました。室内プールで撮影したときは、めちゃくちゃ寒すぎてキャーッて叫びながら撮影して。鳥肌が立っているので、よく見てみてください」とエピソードを披露して笑いを誘った。

KLP48・行天優莉奈 2ndイメージ作品『南の島から愛を込めて。』（C）2025 Liverpool

また「一番セクシーなシーンは?」との問いに、ボルドー色のビキニを着たシーンやソファの上に四つん這いになっているシーンを紹介すると「大人っぽい顔をして、ポージングもこうやって！と言われながら頑張って一生懸命取りました。椅子の上の撮影もポージングが椅子に収まるのが大変でした」と努力を明かした。

KLP48・行天優莉奈 2ndイメージ作品『南の島から愛を込めて。』（C）2025 Liverpool

KLP48・行天優莉奈 2ndイメージ作品『南の島から愛を込めて。』（C）2025 Liverpool

「一番自分らしいシーン」については、砂浜でビーチバレーに挑戦したシーンを挙げ、「めっちゃ暑くて、きゃーきゃー言いながら楽しくやらせてもらって。笑顔がいっぱいなので普段の私っぽいのかなと思います」と声を弾ませた。

「2ndDVDに点数を付けると?」と振られると「100点満点中だったら150点です！無邪気な感じも大人っぽい感じも出ていて、前回よりも“彼女っぽい感じ”が出ています。そういうの皆さん、好きですよね?」と茶目っ気たっぷりの笑顔。

KLP48・行天優莉奈 2ndイメージ作品『南の島から愛を込めて。』（C）2025 Liverpool

最後に“自身の近況”について聞かれると「8月にKLP48の1周年のライブをマレーシアでさせていただいて成功させることができたのが、最近では1番うれしかったです。KLP48に2期生が入ってきて人数が新たに増えたり、今後はシアターができるので、それに向けてみんなワクワク、楽しみにしています」と語った。