元AKB48・福留光帆、クロちゃんの“虚言”に困惑「そんなこと一言も言ってないな、、、」 | RBB TODAY

元AKB48・福留光帆、クロちゃんの“虚言”に困惑「そんなこと一言も言ってないな、、、」

福留光帆【写真：竹内みちまろ】
  • 福留光帆【写真：竹内みちまろ】

今年1月より体調不良を理由に活動休止していた元AKB48の福留光帆。10日に所属事務所を通して、活動を再開することを発表した。
安田大サーカスのクロちゃんは喉のポリープ手術を受け、当分声が出せず活動休止や体調に配慮を呼びかけている。
　27日までに、元AKB48の福留光帆が公式Xを更新し、お笑い芸人・クロちゃんの虚言にツッコミを入れた。

　同日、クロちゃんは自身の公式Xを更新し、福留と食事をともにした写真を投稿。「昨日は、みったんとご飯。 クロちゃん痩せてカッコよくなったねって言われたけど、元々かっこいいしん！」とコメントし、「みったんは節穴だしんねー！ お店の大サービスで一生分のチーズ食べたかもー。」とユーモアたっぷりにつづった。これに対し、福留は当該ポストを引用し、「そんなこと一言も言ってないな、、、」と困惑し、やり取りの内容をきっぱり否定した。

　この投稿には、「いつもの事だから…」「これがクロちゃんという男だ」「この嘘もクロちゃんらしくてズルい」「嘘はクロちゃんの一部」「得意のおおホラ吹きで草」といった、“平常運転”と受け取る声が相次いだ。

※元AKB48・福留光帆のクロちゃんの発言に困惑を


《平木昌宏》

