のん、全国ツアー完走を報告！真っ赤なパンツルックでファン魅了 | RBB TODAY

のん、全国ツアー完走を報告！真っ赤なパンツルックでファン魅了

のん（写真はのんの公式ブログから）
　俳優・アーティストののんが28日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。全国ツアー「NON Renarrate tour 2025」最終日となる東京・恵比寿公演の様子を公開。ステージでギターをかき鳴らすショットや、幻想的な衣装に身を包んだ姿が話題を集めている。

のん（写真はのんの公式ブログから）
のん（写真はのんの公式ブログから）

　ブログでは「久々恵比寿」と題し、「Renarrate tour最終日、東京公演　ありがとう！楽しかった。」とツアー完走への感謝をつづった。投稿には、ライブ本番での熱量あふれるパフォーマンスから舞台裏のオフショットまで、多数の写真を掲載している。

のん（写真はのんの公式ブログから）
のん（写真はのんの公式ブログから）

　赤のワンショルダートップスとパンツのセットアップに、同色のギターを合わせた演奏カットが収められている。衣装と表情の対比が印象的で、ステージ上の所作が丁寧に切り取られている。

のん（写真はのんの公式ブログから）
のん（写真はのんの公式ブログから）

　透け感のあるトップスにアンニュイな色合いのフリルスカート、ブーツを合わせたコーディネートも登場。ライティングと相まって柔らかな雰囲気が生まれ、マイクに視線を落とすカットやカメラを見据える表情からは、制作に向き合う姿勢がうかがえる。終演後にはツアースタッフとの集合写真も投稿された。黒のオリジナルTシャツ姿で肩を寄せ合う様子が記録され、公演を支えたチームの空気感が伝わる。

のん（写真はのんの公式ブログから）

　この投稿にファンからは、「のんちゃんはいつまでも最高！」「いつも美しい」「サイコーにカッケー」「やばい!!カッコ良すぎる」「スッゴい芸術的な天使！」「４公演、全て別の衣装だ」「どれも似合ってます」「色気ってか艶っぽさ複雑な綺麗さで可愛すぎる」や、「恵比寿も最高の夜でした…！！！」「思いっきり叫べて、気分アゲアゲ、楽しかった」といった声が寄せられた。

《平木昌宏》

