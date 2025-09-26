趣里＆BE:FIRST・三山凌輝、第一子誕生を報告！伊藤蘭も祝福 | RBB TODAY

26日、女優の趣里とBE:FIRSTの三山凌輝が自身の公式インスタグラムを更新し、第一子の誕生を報告した。

この日、趣里と三山は、生まれたばかりの赤ちゃんの手や足の写真とともに「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」と投稿。続けて「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と感謝の言葉をつづった。

さらに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように。」とコメントした。

同日、趣里の母親である伊藤蘭も自身のインスタグラムを更新。花束の写真とともに「Papa Ryoki & Mama Shuri Baby誕生おめでとう ちょうど趣里が産まれたこの季節…自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです。 尊い命 大切に育んでくださいね」と第一子誕生を祝福した。

この投稿には、元AKB48の前田敦子から「趣里おめでとう お疲れ様だよ」と祝福のメッセージが寄せられたほか、俳優の赤間麻里子からも「おめでとうございます そして本当にお疲れ様でした」との声が届いた。また、三山が今月号の表紙を務める『月刊わんこ』（ジェイロック）編集部の公式アカウントからも「おめでとうございます」とメッセージが寄せられている。

趣里と三山は2025年8月に結婚および第一子妊娠を報告していた。三山凌輝をめぐっては、4月に「文春オンライン」で実業家のRちゃんこと大野茜里との婚約破棄トラブルが報じられていた。一連のトラブルの報道を受け所属事務所から独立し、7月からBE:FIRSTとしての活動を一時休止。趣里は俳優・水谷豊と伊藤蘭の娘で、2023年から放送されたNHK朝ドラ「ブギウギ」でヒロインを務めた。

※趣里＆BE:FIRST・三山凌輝の第一子誕生を報告（趣里の公式インスタグラムより）