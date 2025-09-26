日向坂46・佐藤優羽、ヘッドフォン×上目遣いの可愛らしいショットを公開！ | RBB TODAY

24日より、日向坂46がグループの公式サイト内にて新企画「五期生のぽかぽか写真館」スタートした。同企画では毎日1人ずつ撮りおろしの写真カットが掲載される。3人目は福岡県出身の佐藤優羽が登場した。

佐藤はブルーのシャツを着用に上下グレーのセットアップで登場。さらに首からヘッドフォンをぶら下げて、全体が固くなり過ぎない抜け感をプラスしたコーデに仕上がっている。うさぎのポーズやハートポーズをした可愛らしいカットから、カーテン越しにカメラを見つめる大人っぽい一面などの様々な表情を収めている。

※日向坂46 五期生のぽかぽか写真館（佐藤優羽の撮り下ろしグラビア）