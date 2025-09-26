 東雲うみ、純白ランジェリー姿で“Gカップ”バストを披露！ | RBB TODAY
東雲うみ、純白ランジェリー姿で“Gカップ”バストを披露！

【巻頭グラビア】東雲うみ（撮影：西條彰仁）
　26日発売の『ヤングアニマル』25年19号（白泉社）にコスプレイヤーの東雲うみが登場。巻頭グラビアを飾った。

【巻頭グラビア】東雲うみ（撮影：西條彰仁）

　表紙では妖艶な紫のランジェリーをまとい、視線を釘付けにする圧巻のGカップボディを披露している。中面に収録されたカットでは、チューブトップ型の純白ランジェリーで登場。誘い込まれるような視線をカメラに向けて、柔らかな曲線美を見せている。同号では特別付録として東雲のクリアファイルも付属される。

【巻末グラビア】あゆの（撮影：岡本武志）

　さらに巻末グラビアにはコスプレイヤーのあゆのが登場。美谷間が覗くオレンジの水着をまとって、至近距離でむちっとした柔らかボディ披露。コスプレとはまた違う、等身大の大人の色気を感じることができる。


【電子版】ヤングアニマルNo.19（2025年）
￥440
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【デジタル限定】あゆの デジタルPHOTOBOOK あゆののもの
￥1,089
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

