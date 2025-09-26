東雲うみ、純白ランジェリー姿で“Gカップ”バストを披露！ | RBB TODAY

東雲うみ、最新デジタル写真集で魅せた"ワンランク上のオーラ" | RBB TODAY
Gカップバストと100cmヒップを武器に、"グラビア界の二刀流"として活躍する東雲うみ。8日発売の雑誌『週刊FLASH』（光文社）に登場し、最新デジタル写真集『Laugh＆Smooth』から厳選カットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/08/219776.html?from=image-page-title続きを読む »
東雲うみ、妄想撮に挑戦！ ナイスバディなアンドロイドが届いたら… | RBB TODAY
26日発売の雑誌『週刊SPA!』最新号（扶桑社）に、東雲うみが登場。表紙を飾ったほか、グラビア企画「このあと、どうする？」で、セクシーな姿を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/26/224751.html続きを読む »
26日発売の『ヤングアニマル』25年19号（白泉社）にコスプレイヤーの東雲うみが登場。巻頭グラビアを飾った。
表紙では妖艶な紫のランジェリーをまとい、視線を釘付けにする圧巻のGカップボディを披露している。中面に収録されたカットでは、チューブトップ型の純白ランジェリーで登場。誘い込まれるような視線をカメラに向けて、柔らかな曲線美を見せている。同号では特別付録として東雲のクリアファイルも付属される。
さらに巻末グラビアにはコスプレイヤーのあゆのが登場。美谷間が覗くオレンジの水着をまとって、至近距離でむちっとした柔らかボディ披露。コスプレとはまた違う、等身大の大人の色気を感じることができる。