東雲うみ、純白ランジェリー姿で“Gカップ”バストを披露！ | RBB TODAY

26日発売の『ヤングアニマル』25年19号（白泉社）にコスプレイヤーの東雲うみが登場。巻頭グラビアを飾った。

【巻頭グラビア】東雲うみ（撮影：西條彰仁）

表紙では妖艶な紫のランジェリーをまとい、視線を釘付けにする圧巻のGカップボディを披露している。中面に収録されたカットでは、チューブトップ型の純白ランジェリーで登場。誘い込まれるような視線をカメラに向けて、柔らかな曲線美を見せている。同号では特別付録として東雲のクリアファイルも付属される。

【巻末グラビア】あゆの（撮影：岡本武志）

さらに巻末グラビアにはコスプレイヤーのあゆのが登場。美谷間が覗くオレンジの水着をまとって、至近距離でむちっとした柔らかボディ披露。コスプレとはまた違う、等身大の大人の色気を感じることができる。