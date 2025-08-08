双子妊娠中の中川翔子、生まれてくる子の性別明かす | RBB TODAY

7日、双子妊娠中の中川翔子が自身のインスタグラムを更新し、生まれてくる子どもの性別を明かした。

中川は2023年4月に一般男性との結婚を発表し、現在は双子を妊娠中。この日、「双子、男の子みたいなのですふたりとも！」と性別を報告。続けて「とても、不思議！わたしは一人っ子だったし、母方みんな女性ばかりで女の子かと思い込んでたからまさかの！でも胎動からすでに、きてくれてありがとうの気持ちで感謝しています。わたしが助けてもらってる。」と驚きをつづった。

また、中川は「うちは父も早く亡くなってたから家に男子がいる状況がほぼなく！男の子ってどんな感じなんでしょうか？電車とかアンパンマン戦隊ライダーすきになるイメージあるけど？全然わからない！」と明かした。生まれてくる子どもの名前については「男の子は想像してなかった！なのでいまだに名前も全然きまらず、しかも双子！双子っぽくリンクしたほうがいいのか、しかし別々の人生にらなるしあわせなくていいのか、画数気にしたほうがいいのか、ぐるぐる。。人生最初のプレゼントだから納得いくものがみつかりますように！わたしは改名までして苦労したのでね」と名付けへの悩みも打ち明けた。

妊娠中の双子の性別報告にファンからは「男の子の双子ちゃん、勝手に楽しみです」「無事に生まれますように」「男の子の名付け大変ですよね」「ツインズに会えるのが楽しみです」などの声が寄せられている。

※中川翔子の双子性別報告（中川翔子のインスタグラムより）