伊原六花、パンケーキを頬張るキュートなショットも！『2026年カレンダー』が発売決定 | RBB TODAY

女優・伊原六花の『2026年カレンダー』（わくわく製作所）が、10月25日に発売される。

同作は“多幸感”をテーマに完全撮り下ろしで制作された。大人っぽくてフェミニンなワンピースやカジュアルなデニムスタイル、そしてマニッシュなスーツなど、かわいいからカッコいいまで幅広いスタイルを収録。自然体でありのままの伊原を切り取り、まるで絵本のような柔らかさと上質さを感じる作品に仕上がった。

伊原六花『2026 カレンダー』（C）わくわく製作所

カットごとにクルクルと変わる表情も作品の特徴で、今まで見たことのないようなの「素」の伊原が詰まっている。ときにキュートで、ときに色っぽい大人へと進化していく伊原六花の今を存分に楽しめる作品となっている。さらに発売を記念したイベントが11月23日に大阪・梅田、11月30日に東京・渋谷にて開催される。

伊原は「今年は、月毎に衣装やシチュエーションを変えていて、食べて、笑って、食べての撮影でした。なんとも鮮やかな、盛りだくさんのカレンダーになりました。そして、私のお気に入りの絵本『星の王子さま』を意識し、カレンダーの至る所にその世界を散りばめています。楽しみながら見つけてください！！表紙を見るとすぐにわかるかもしれませんが…！2026年も皆さんの日々に寄り添えますように」とコメントしている。