 伊原六花、パンケーキを頬張るキュートなショットも！『2026年カレンダー』が発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

伊原六花、パンケーキを頬張るキュートなショットも！『2026年カレンダー』が発売決定

エンタメ その他
注目記事
伊原六花『2026 カレンダー』（C）わくわく製作所
  • 伊原六花『2026 カレンダー』（C）わくわく製作所
  • 伊原六花『2026 カレンダー』（C）わくわく製作所

伊原六花、登美丘高校ダンス部で体力と精神力つけた！藤ヶ谷太輔も感心「やり切ったものに出会えたのってすごい」 | RBB TODAY
画像
伊原六花がダンス部で培った体力と精神力を語り、藤ヶ谷太輔もその経験に感心。厳しい練習を経て得た自信について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/07/225017.html?from=image-page-title続きを読む »

伊原六花、『ブギウギ』の撮影裏側を大公開！ | RBB TODAY
画像
　伊原六花が、11月30日公開の自身のYouTubeチャンネルで、連続テレビ小説『ブギウギ』の裏側を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/12/01/214603.html続きを読む »

　女優・伊原六花の『2026年カレンダー』（わくわく製作所）が、10月25日に発売される。

　同作は“多幸感”をテーマに完全撮り下ろしで制作された。大人っぽくてフェミニンなワンピースやカジュアルなデニムスタイル、そしてマニッシュなスーツなど、かわいいからカッコいいまで幅広いスタイルを収録。自然体でありのままの伊原を切り取り、まるで絵本のような柔らかさと上質さを感じる作品に仕上がった。

伊原六花『2026 カレンダー』（C）わくわく製作所

　カットごとにクルクルと変わる表情も作品の特徴で、今まで見たことのないようなの「素」の伊原が詰まっている。ときにキュートで、ときに色っぽい大人へと進化していく伊原六花の今を存分に楽しめる作品となっている。さらに発売を記念したイベントが11月23日に大阪・梅田、11月30日に東京・渋谷にて開催される。

　伊原は「今年は、月毎に衣装やシチュエーションを変えていて、食べて、笑って、食べての撮影でした。なんとも鮮やかな、盛りだくさんのカレンダーになりました。そして、私のお気に入りの絵本『星の王子さま』を意識し、カレンダーの至る所にその世界を散りばめています。楽しみながら見つけてください！！表紙を見るとすぐにわかるかもしれませんが…！2026年も皆さんの日々に寄り添えますように」とコメントしている。


わくわく製作所 伊原六花 2026年 壁掛け カレンダー CL26-0260
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

リゾートバイト
￥300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top