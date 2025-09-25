「車より高いぞ」アレク、妻・川崎希のバックの値段に驚愕 | RBB TODAY

25日、タレントのアレクサンダーが自身の公式ブログを更新し、妻でタレントの川崎希が購入したバッグの値段を明かした。

この日、アレクは「のんちゃんの今日バッグ高すぎ！！車より高いぞ」と題したブログを投稿。続けて「ちょいと調べたらね、、タケーヨ母ちゃん」と驚きをつづり、「でものんちゃん的には 良い物作るためには 良い物買わなくちゃだって」と川崎の考えを代弁した。

さらにアレクは「これです」として川崎のバッグの写真と購入サイトのURLを掲載。黒を基調にゴールドの金具が映えるエルメスのミニバッグで、価格は4,182,000円（9月25日時点）と記されている。アレクは最後に「やはいです冗談抜きで郊外のワンルームマンション買えちゃうよ」と驚きを口にしていた。

この投稿を見たファンからは、「ほ、ホント震える価格だぁ。。。怖い怖い さすがのんちゃんだあ！」「いくらなのか確認中、間違えてカゴに入れるボタン押しそうになって震えました」「のんちゃんには見合った価格です」などのコメントが寄せられている。

川崎は2009年2月にAKB48を卒業し、2013年にアレクサンダーと結婚。2017年8月に長男、2020年10月に長女、2025年6月に次女が誕生している。

※アレクが妻・川崎希が購入したバッグの値段を明かした投稿「アレクのアメブロより」