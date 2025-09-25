 エンジェルシャンパン、ハロウィーン限定ボトルの2種が10月8日より販売！ | RBB TODAY
エンジェルシャンパン、ハロウィーン限定ボトルの2種が10月8日より販売！

　ANGEL CHAMPAGNE（エンジェルシャンパン）から、ハロウィーン期間限定の甘口シャンパーニュ2種類の販売が発表された。

　発売されるのは「ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Limited Halloween」と「ANGEL CHAMPAGNE NV Demi Sec Rose Limited Halloween」の2種類。毎年ハロウィーンの期間限定で販売している同商品の2025年版で、発売日は10月8日（水）に決定した。

　今回のハロウィーン限定デザインは、パープルのボトル「Demi Sec（ドゥミセック）」とオレンジのボトル「Demi Sec Rose（ドゥミセック ロゼ）」の2種類を展開。肩掛けもできるベルトが付いたバニティタイプの特製BOX入り。レザータイプとファータイプの2種類が用意される。

　通常版の「NV Demi Sec Limited Halloween」は、内容量750ml、アルコール度数12.5%で価格は69,300円（税込）。シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワールを使用し、新鮮なピーチとほのかにトーストされたプラリネの香りが特徴だ。さわやかなレモンの風味も併せ持ち、スパイシーな香りの中に熟成感が感じられる。

　ロゼ版の「NV Demi Sec Rose Limited Halloween」は、同じく内容量750ml、アルコール度数12.5%で価格は81,400円（税込）。魅惑的なアロマはチェリーやワイルドベリーを感じさせ、ほのかにトーストされた香りが特徴。シナモンを思わせるスパイシーな香りがフィニッシュで現れる。

　購入は公式オンラインショップまたはANGEL CHAMPAGNE銀座店で可能。


《小松暁子》

