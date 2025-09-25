日向坂46・鶴崎仁香、爽やかシャツ姿の撮り下ろしカットが公開！ | RBB TODAY

日向坂46、五期生メンバーの2人目「鶴崎仁香」発表！ 神奈川出身の20歳で特技はトランペット | RBB TODAY
日向坂46の五期生として、2人目の新メンバーとなる鶴崎仁香が発表された。
日向坂46の五期生で、2人目の新メンバーとして発表された鶴崎仁香が今、ネット上で話題を呼んでいる。
24日より、日向坂46がグループの公式サイト内にて新企画「五期生のぽかぽか写真館」スタートした。同企画では毎日1人ずつ撮りおろしの写真カットが掲載される。2人目は神奈川県出身の21歳、鶴崎仁香が登場した。
鶴崎は日向坂46・15thシングル『お願いバッハ！』に収録される五期生楽曲『空飛ぶ車』で、フレッシュなパフォーマンスを披露している。爽やかなブルーのシャツを着て、満面の笑顔を見せているカットが多数収められている。
※※日向坂46 五期生のぽかぽか写真館（鶴崎仁香の撮り下ろしグラビア）
