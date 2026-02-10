日向坂46、宮崎県で2度目の「ひなたフェス」開催決定！公式YouTubeで記念生配信も実施 | RBB TODAY

9月5日・6日の2日間、“日本のひなた”と呼ばれる宮崎県で、2度目となる日向坂46「ひなたフェス2026」が開催される。同フェスはひなた宮崎県総合運動公園にて行われ、ライブは同公園内のひなたサンマリンスタジアム宮崎にて実施される。

「ひなたフェス2024」の様子ⒸSeed & FlowerLLC

日向坂46は2024年に第1回となる「ひなたフェス」を開催した。同公演は、宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎でアーティストがライブを行う初の事例となり、2日間で計4万人を動員。コンサートのみならず、ひなた宮崎県総合運動公園内では「ひなたエキスポ」と題した様々なコンテンツを展開した。

今回も様々な催しやコンテンツに加え、多数のツアープランも用意される予定だ。「ひなたフェス2026」の公園内開園時間は10時、閉園は19時30分。ライブは開場14時30分、開演16時30分となっている。また、「ひなたフェス2026」開催決定を記念した生配信も決定し、2月11日20時から公式YouTubeチャンネル『日向坂ちゃんねる』にて配信される。MCは佐藤満春（どきどきキャンプ）が務め、メンバーは金村美玖・髙橋未来虹・小西夏菜実・正源司陽子・山下葉留花・高井俐香・松尾桜が出演する。