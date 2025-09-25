ジョリーパスタ、"粗挽きソーセージと半熟卵のミートソース”など「鉄板パスタ」3品が発売！ | RBB TODAY

株式会社ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は全319店舗で10月2日から、鉄板パスタ3品を発売する。

ジョリーパスタ「鉄板パスタ」

同店では「今月のおすすめ」として毎月異なるテーマでパスタを販売している。今回登場する鉄板パスタは、パスタを器ごと直接火にかけ、グツグツと加熱してから提供する商品だ。最後の一口まで温かい状態で味わえる。

新商品は3品を用意した。ぷりぷり食感の播磨灘産牡蠣が主役の「鉄板パスタ 播磨灘産牡蠣のクリームソース～柚子胡椒添え～」（税込1529円）、具材たっぷりで濃厚な味わいの「鉄板パスタ ナポリタン」（税込1199円）、親しみのある味わいの「鉄板パスタ 粗挽きソーセージと半熟卵のミートソース」（税込1199円）となっている。

先にパスタを加熱してからソースを加えているため、麺のパリッとした食感と香ばしさも楽しめる。

播磨灘産牡蠣のクリームソースは、クリーミーな味わいの播磨灘産牡蠣や自社製ベーコン、ほうれん草、しめじを使った熱々クリームソースのパスタだ。コク深いグラナパダーノチーズと爽やかなブラックペッパーの香りは、牡蠣の旨みと相性抜群。別添えの柚子胡椒を合わせると、まろやかなソースにピリッとした辛みが加わる。

ナポリタンは、濃厚で程よい酸味のトマトソースを使った熱々のナポリタンだ。ソーセージやベーコン、ピーマン、玉ねぎ、仕上げに目玉焼きをのせて具沢山な一品に仕上げた。別添えのはちみつをかけると、トマトの酸味に甘みとコクが加わる。熱々の鉄板ならではのおこげや麺のパリッとした食感も楽しめる。

“鉄板パスタ” ナポリタン（税込1,199円）

粗挽きソーセージと半熟卵のミートソースは、ジョリーパスタ自慢のミートソースを熱々鉄板パスタにアレンジした。牛肉と豚肉を絶妙なバランスでブレンドし、フォンドボーと赤ワイン、トマトでじっくり煮込んだミートソースは、深みのあるコクと豊かな香りが特長だ。さらに、粗挽きソーセージをトッピングして肉感と食べ応えのある1品に仕上げた。半熟卵を絡めれば、まろやかさが加わり、より奥深い味わいを楽しめる。