 ミスタードーナツ、台湾屋台気分が楽しめる新メニューが登場！「もちもち水餃子麺」など3品が10月1日から販売開始 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ミスタードーナツ、台湾屋台気分が楽しめる新メニューが登場！「もちもち水餃子麺」など3品が10月1日から販売開始

ライフ グルメ
注目記事
台湾風もちもち水餃子麺　イートイン　　693円
  • 台湾風もちもち水餃子麺　イートイン　　693円
  • ミスタードーナツ「ミスドゴハン」シリーズ
  • 台湾風やわらか煮豚麺　イートイン　　693円
  • 台湾風ピリ辛豆乳野菜麺イートイン　　693円

　ダスキンが運営するミスタードーナツは、「ミスドゴハン」シリーズの3種を10月1日から期間限定で発売する。

ミスタードーナツ「ミスドゴハン」シリーズ

　今回発売されるのは「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3種だ。ミスタードーナツの飲食の看板メニューである汁そばで使用している細麺に合わせ、具材やスープにこだわり、ミスタードーナツで気軽に台湾屋台グルメを味わえる商品となっている。

　「台湾風やわらか煮豚麺」は、台湾の郷土料理である「魯肉飯（コンローハン）」の甘辛く煮込んだ煮豚をトッピングされる。醤油ベースのコク深いスープと細麺との相性がピッタリで、食べ応えのある商品だ。

台湾風やわらか煮豚麺　イートイン　　693円

　「台湾風もちもち水餃子麺」は、台湾で親しまれている水餃子をトッピングされる。厚みのある皮がもちもちでつるんとした食感の水餃子と、鶏ガラベースにショウガの風味を効かせたスープが特長となっている。

　「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」は、台湾の定番料理「鹹豆漿（シェントウジャン）」をイメージした商品だ。昨年好評だった豆乳野菜麺スープの豆乳を増量し、さらにコク深くまろやかな味わいで、えびの風味と少しピリ辛なラー油をアクセントに仕上げられている。

台湾風ピリ辛豆乳野菜麺イートイン　　693円

　販売期間は10月1日から2026年3月下旬まで（順次販売終了予定）。対象ショップはミスタードーナツ飲食取り扱いショップとなる。価格はイートイン各693円だ。


東京カレンダー 2025年 11月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ザ・シェフ三國の究極家庭おかず: 簡単ミクニ流和洋中80品
￥1,782
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グルメ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top