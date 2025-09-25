ミスタードーナツ、台湾屋台気分が楽しめる新メニューが登場！「もちもち水餃子麺」など3品が10月1日から販売開始 | RBB TODAY

ダスキンが運営するミスタードーナツは、「ミスドゴハン」シリーズの3種を10月1日から期間限定で発売する。

ミスタードーナツ「ミスドゴハン」シリーズ

今回発売されるのは「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3種だ。ミスタードーナツの飲食の看板メニューである汁そばで使用している細麺に合わせ、具材やスープにこだわり、ミスタードーナツで気軽に台湾屋台グルメを味わえる商品となっている。

「台湾風やわらか煮豚麺」は、台湾の郷土料理である「魯肉飯（コンローハン）」の甘辛く煮込んだ煮豚をトッピングされる。醤油ベースのコク深いスープと細麺との相性がピッタリで、食べ応えのある商品だ。

台湾風やわらか煮豚麺 イートイン 693円

「台湾風もちもち水餃子麺」は、台湾で親しまれている水餃子をトッピングされる。厚みのある皮がもちもちでつるんとした食感の水餃子と、鶏ガラベースにショウガの風味を効かせたスープが特長となっている。

「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」は、台湾の定番料理「鹹豆漿（シェントウジャン）」をイメージした商品だ。昨年好評だった豆乳野菜麺スープの豆乳を増量し、さらにコク深くまろやかな味わいで、えびの風味と少しピリ辛なラー油をアクセントに仕上げられている。

台湾風ピリ辛豆乳野菜麺イートイン 693円

販売期間は10月1日から2026年3月下旬まで（順次販売終了予定）。対象ショップはミスタードーナツ飲食取り扱いショップとなる。価格はイートイン各693円だ。